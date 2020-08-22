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22 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Hizmet sahamız genişliyor

H. Muharrem OKUR
22 Ağustos 2020, Cumartesi
Uzun yıllar cezaevlerinde bulunan mahkûmlara Risale-i Nur Külliyatı hediye ettik.

15 Temmuz’dan sonra maddî imkânı yeterli olmayan mağdur kimselerin yakınları da, bizden ısrarla Külliyat istemeye başladılar. Bu sayılar son aylarda daha da arttı. Biz cezaevlerinden ve yakınlarından gelen Külliyat taleplerini karşılıyoruz. Karşılamaya devam edeceğiz inşaallah. Risale-i Nur okumak isteyen maddî imkânı olmayan kimseler bize başvurabilirler. Aşağıda mağdur yakınlarından gelen teşekkür cümlelerinden birkaç tanesini sizinle paylaşıyoruz. İlâve olarak hizmetlerimizden istifade eden bir kimsenin hissî bir e-postasını yayınlıyoruz:

*

Külliyat geldi. Çok teşekkür ederim hocam Allah razı olsun. Şaziye Nur

*

Selâmunaleyküm,

Eşim Silivri’de benim de 3 aylık Bakırköy geçmişim var. Risale hizmetinizden bahsedildiği için sizi rahatsız ediyorum. Dağılan kütüphanem için Risale-i Nur Külliyatı’ndan ben de rica ediyorum mümkünse tabi. F. Yaygın

*

Selâmünaleyküm hocam, Nurlar’ı teslim aldım. Allah razı olsun sizden ve vesile olanlardan. Çok teşekkür ederim çok mutlu oldum.

Ercan Barazi

*

Kitaplar gelmiş abi. Allah razı olsun.

H. Bakırel

*

Değerli Muharrem Beyefendi,

Sizleri ve değerli çalışan dostları saygı ve hürmetle selâmlarım.

2017 yılında Şanlıurfa Hilvan T-2 kapalı ceza infaz kurumunda tutuklu iken sizlerden Risale-i Nur Külliyatı talep etmiştim ve çok geçmeden tarafıma göndermiştiniz. Ceza infaz kurumundan bir süre sonra tahliye oldum. Sizlerle irtibat kurmayı çok istemiştim. Sosyal medyadan, medya paylaşımlarından sizleri bulmuş oldum. Külliyatı koğuşumdaki dostlarıma bıraktım. Hep birlikte istifade ettik. Rabbim ebeden sizlerden razı olsun. Şimdi ben de biraz katkı yapmak istiyorum. Nasıl yapabileceğim hakkında bilgilendirebilirseniz sevinirim. Saygılarımla. Ş. Onur

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