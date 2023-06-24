İman ile şefkat bir bütündür

Risale-i Nur Külliyatının çeşitli kitaplarından aldığımız cümleleri dikkatlice okuduğumuzda, tam da bugünümüzün haline uygun tespitler yapıldını görmüş olacağız:

“... Sıddık-ı Ekber (r.a.) dediği olan, “Mü’minler Cehenneme gitmemek için Allah’tan isterim, benim vücudum Cehennemde büyüsün ki, onların yerine azap çeksin” diye söylediği kudsî fedakârlığının bir zerresini ben de kendime kazandırmak için, “İman ile Cehennemden birkaç adamın kurtulmaları için Cehenneme girmeyi kabul ederim” demişim.” (Emirdağ Lâhikası 313. Mektup)

“Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor, içinde evlâdım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum.”

Bediüzzaman Said Nursî (Tarihçe-i Hayat)

“Milletimizin imanını selâmette görürsem, Cehennem’in alevleri içinde yanmaya razıyım.” (Tarihçe-i Hayat)

“Teessür ve ızdırap karşısında kalpten bir parça kopsa idi, bir genç dinsiz olmuş haberi karşısında, o kalbin atom zerratı adedince param parça olması lazım gelir.” Zübeyir Gündüzalp (Şualar)

Risale-i Nur Külliyatını incelediğimiz zaman görürüz ki şefkatle alakalı yüzlerce cümle mevcut. Ve yine görüyoruz ki imanın yükseliş derecesi ile şefkatin yükseliş derecesi doğru orantılıdır. Kişinin imanının derecesi ne kadar yüksek ise şefkati de o kadar fazla oluyor. Peygamberimiz de bizi bu konu hususunda teşvik etmektedir.

“Bir tek adam seninle hidâyete gelse, sahra dolusu kırmızı koyun ve keçilerden daha hayırlıdır.” (Sahihi Buhari, 3/57)

Herhangi bir kişinin hidayeti için çalışmak da kişinin şefkat duygusu ile doğrudan alakalıdır. Alem-i İslâm’ın ve memleketimizin bu şefkate ve hizmetlere çok ihtiyacı var.

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Bu haftaki mektubumuza geçiyoruz:

Selamün aleyküm Medrese-i Yusufiye Ekibi gönderdiğiniz ‘beşleme’yi aldık, Allah Razı olsun.

Cezaevinde Kur’an-ı Kerim, hadis kitaplarından sonra Risale-i Nurlar bizim için teselliye, huzura vesile oluyor. Koğuşumuz kalabalık olmasından sizden bir Külliyat takımı rica ediyoruz. Şimdiden sebeb olanlardan Allah Razı olsun. Kurban bayramınızı tebrik ederiz...