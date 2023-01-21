Karanlıkta kalmış kimseler

Malumunuz, yıllardır hapishanelere başta Risale-i Nur Külliyatı olmak üzere pek çok yayınımızı bir vesile ile mahkum olmuş ve Nura müştak bulunan kimselere ulaştırmaya çalışıyoruz.

Farklı farklı suçlardan dolayı Medrese-i Yusufiyelere giren bu kimselerden bazıları tahliye olduktan sonra da bizlerle iletişime geçiyor ve teşekkürlerini sunuyor.

Bazılarıyla ise ekibimizden kardeşlerimiz içtimai hayat içerisinde karşılaşabiliyor. Bu kimselere Risale-i Nurdan bahsedildiğinde, Risale-i Nur’u bildiklerini ifade ediyorlar, Yeni Asya’dan olduğumuzu belirttiğimizde ise samimi bir sevinç gösterip, daha da sevinerek Yeni Asya’yı çok iyi bildiklerini, hapishanede oldukları dönemde pek çok kimseye risale, kitap, dergi, gazete geldiğini bildiklerini ve çok istifade ettiklerini ifade ediyorlar.

Karanlıkta kalmış kimselerin Nurlar ile ferahladıklarını, hatalardan dersler alıp, ümitsizlik girdabına düşmeden toparlandıklarını ifade ediyorlar. Asa-yı Musa eserinin sonuna da eklenen bir mektupta, “Komünistliğin, anarşistliğin, masonluğun kuvvet kazandığı bir devirde en mühim bir vazife, Nur’a hizmet etmek ve rıza-yı İlahîyi tahsil için onu isteyene vermektir” ifadesi ve ardından da “Şimdi en esaslı vazifemiz; bataklıktan kurtulmak isteyen ehl-i dinin, karanlıktan usanmış, gıdasız kalmış kalplerin yardımına koşmak, kendimizden başlayarak Nur’un dellâllığını yapmaktır.” ifadeleri, bu çalkantılı asırda Risale-i Nur’a muhtaç olan, ondan istifade edecek olan herkese dost, düşman tefrik etmeyerek Nurları ulaştırmak hususunda dikkatleri çekiyor.

Cenab-ı Hakk bu metodu doğru idrak edebilmemizi ve hizmet-i nuriyede sebatla istihdam olunmamızı nasip eylesin. Amin.

Bu haftaki mektubumuza geçiyoruz:

Yeni Asya Yayınları olarak yaptığınız çok gayretli ve azimli, faideli hizmetlerinizden dolayı sizleri tebrik ve takdir ediyorum. En zor ve sıkıntılı zamanlarımızda bilhassa Medrese-i Yusufiye de ekmek su gibi ihtiyaç duyduğumuz Risale-i Nur Külliyatlarıyla ziyadesiyle müstefid olduk (oldum). Karanlık zindanlarımız apaydınlık oldu. Her yer Nur doldu aydınlandı. Rabbim sizlerden ebeden razı ve hoşnut olsun inşallah. Sizlere daima minnettarız.

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