Külliyatı daha çok okumak istiyorum

Bize çok fazla telefon gelir. Teşekkür eden, tebrik eden, tavsiye veren, tahliye olan, beraat eden vs. kimselerden diye sıralayabiliriz.

Mi’rac Kandili’nde de yine diğer zamanlardaki gibi gelen telefonlar oldu. Bir telefon konuşmamızı orijinal bulduğum için sizlerle paylaşmak istiyorum.

- Alo ben Hasan… Beni hatırladınız mı? Size cezaevinden mektup yazmıştım.

- Nasıl tanıyalım, bize yüzlerce mektup geliyor.

- Ben Tarsus Cezaevi’nden tahliye oldum. Cemaat mensubu değilim.

- Buyurun ne istiyorsunuz?

- Sizler hiç tanımadığınız kimselere kitap göndererek çok güzel şeyler yapıyorsunuz.

Ben cemaat mensubu değilim.

- Arkadaş, cemaat mensubu olmak kötü bir şey değil. Ben 1972 yılından bu yana Risale-i Nur dairesine mensubum.

- Mensup olmadığım halde 4.5 yıl cezaevinde kalıp 12 yıl ceza aldım. Yargıtayın bozması ile beraat ederek tahliye oldum. Ben dini bilgilerimi cezaevinde öğrendim. İlahiyat mezunları bile benim çok güzel Kur’ân-ı Kerîm okuduğum kanaatindeler. O zaman, ben Külliyatı tanıdım, okudum, daha çok okumak istiyorum.

- Bizim anladığımız kadarıyla cezaevine istediğiniz Külliyatı soruyorsunuz.

- Evet çok okumak istiyorum. Ben bu bilgileri öğrenmeye cezaevinde başladım. Tam Külliyat istiyorum. Henüz tahliye olalı 2 gün oldu.

- Sizin göndermemizi arzu ettiğiniz Risale-i Nur Külliyatı en kısa sürede göndereceğiz. Adresinizi mesaj olarak yazarsınız.

Daha sonraları da tekrar görüşmek temennisi ile telefonu kapattım.

MEKTUP

Bismillahirrahmanirrahim

Kıymetli Hasan Bey;

Sizin nazarınızda size ve Medrese-i Yusufiye köşesi çalışanlarına Allah’ın selâmı ile selâm ederek mektubuma başlıyorum. Elhamdülillah musîbet içinde bir musîbet yani hastalık (virüs) geldi ve Allah’ın yardımı ile atlattık. Sıkılmış bunalmışken gönderdiğiniz 4 dergi iyi geldi, değişiklik ve moral oldu. Kurumdan dergi talep etmiştim. Pandemi dönemi personel yetersizliğinden alım yapılamayacağını söylediler. Tam bunlar olurken “Bizim Aile ve Genç Yorum” dergileriniz geldi. Koğuşta başka kitaplar da var, ama insan biraz da renkli şeyler görmek istiyor hele ki karantinada iken. Ben de bu nedenler ile Köprü-Genç Yorum-Bizim Aile veya yeni dergileriniz varsa parasını vererek abone olmak istiyorum. Sizden ricam “İndirim yapabilirler mi? Ücreti ne olur? Ve nasıl abone olurum?”

(A. H. Kapalı Cezaevi) Erzurum

NOT: Dergi kampanyamızın son 2 günü. Manevî hasat mevsimi olan 3 aylarda bu fırsatları değerlendirmenizi bekliyoruz. Dergilerimiz Risale-i Nurlar’ı tanıtıp istifade ettirmek için çok iyi bir araçtır.