Maddi manevî seferberlik

Ülke olarak çok büyük bir musibet sürecinden ve çetin bir imtihandan geçiriliyoruz. Cenab-ı Hakk beterinden, tekrarından korusun, sahil-i selamete ulaştırsın.

Sebepler ve hikmetler elbette uzun uzun anlatılabilir, tartışılabilir. Ancak durum gerçekten çok vahim. Bu zamanlar, kavlî ve fiilî duaya yapışma zamanları.

Bizler malumunuz yıllardır zindanlarda manevî tiryaklara müştak bulunan kimselere imanî hakikatleri ulaştırıyoruz. Bir çokları da bunalan ruhlarının, kararan gecelerinin bu manevî kaynaklarla (Kur'an'dan süzülen Risale-i Nurlar) aydınlandığını, nefes aldıklarını, geleceğe ümitle bakmaya başladıklarını ifade ediyorlar.

Şu an ise malesef başta tüm ülkemiz ve Alem-i İslâm, sonrasında ise dünya bu karanlık girdabının içine girmiş durumda.

Musibetler ve hadiseler neticesinde maneviyatlar da sarsılırsa, tedavisi çok zor derin yaralar açığa çıkabilir. Cenab-ı Hakk bizleri muhafaza etsin. Maddi seferberliğin yanında manevi bir seferberlik de başlatılır ise inşaallah bu musibetlerden hayırlısıyla selamete çıkmamız çok daha kolay olur. Ümitsizliğe, manevi kırılmalara fırsat vermeden, Üstad Bediüzzaman Said Nursî'nin Alem-i İslâm'ın mağlubiyetleri ve parça parça oluşları karşısında bile müjdelerini ifade ettiği: “Yahu, şu asılzade evlât, şehadetnamelerini aldıktan sonra, herbiri bir kıt’a başına geçecek, muhteşem âdil pederleri olan İslâmiyetin bayrağını âfâk-ı kemâlâtta temevvüc ettirmekle, kader-i Ezelînin nazarında, feleğin inadına, nev-i beşerdeki hikmet-i ezeliyenin sırrını ilân edecektir” (Sünûhat, deva-ül ye’is) hakikati ve daha nice müjdelerini rehber ittihaz ederek, maddi-manevi seferbelikle ülkemizi ve Alem-i İslâm'ı layık olduğu yerlere getireceğiz inşaallah.

Allah deprem ve sebeplerinden dolayı vefat edenlere rahmet eylesin, yaralılara ve yardıma muhtaç kimselere şifalar versin, çareler göndersin. Böyle felaketlerin tekrarından ve beterlerinden muhafaza eylesin. Hepimizin başı sağolsun. Amin.

Bu haftaki mektubumuz

Medrese-i Yusufiye Ekibine binler selâmlar,

Öncelikle yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı Allah Razı olsun. Ailemin Risale-i Nur Külliyatını alıp bize ulaştırması zor oluyor. Maddi imkanı elvermediği için.

Mümkünse sizden Büyük Boy Külliyat istiyorum. Şimdiden yapacağınız katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Selamlar...

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