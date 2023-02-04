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4 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

Musibetler ve bakış açımız

H. Muharrem OKUR
04 Şubat 2023, Cumartesi
Herkesin hayatında inişler, çıkışlar vardır. Hususan hastalıklar, musibetler vs. ile bu fani imtihan hayatımız çalkalanıp gidiyor...

Kiminin ise bu hastalıklardan ve musibetlerden hissesi biraz daha fazla oluyor.

“Biz sizi biraz korku ve açlıkla, biraz mal, can ve ürün eksikliğiyle sınayacağız. Müjdele o sabredenleri!” (Bakara Suresi: 155) Âyeti ile de Rabbimiz, bizlerin musibetler ile sınanacağını ve sabretmemiz gerektiğini bildiriyor.

Asrımızın maddi manevi hastalıklarına Risale-i Nurlar ile Kur’an’dan devalar sunan Üstad Bediüzzaman Said Nursî ise Lem’alar eserinde hayatın, musibetlerle, hastalıklarla tasaffi edeceğini belirterek, Keffaretü’z-zünub (günahlara kefaret) da olabilen bu musibetlerin ve hastalıkların, dünyamız için bizim ruhumuzu, karakterimizi güçlendiren birer basamak, ahiretimiz için ise temizlenme sebebi olacağından bahsediyor.

Dolayısıyla Üstad Hazretleri dine gelmemek şartıyla başımıza gelen musibetlerden feryat etmek, şikayet etmek yerine onları birer fırsat olarak kabul edebileceğimizi belirtiyor.

Yine Hutbe-i Şamiye eserinde, şimendifer (tren) örneği üzerinden bu musibetler ve hastalıklara karşı bizlere çok farklı bir Kur’anî bakış açısı kazandırıyor. Tünelden çıkarak yüksek hızla giden bir trenin dışında, yakınında durup trenin geçişini seyreden ve kılını bile kıpırdatmayıp korkmayan bir çocuğu misal vererek, Herkül-ü Yunanî, Rustem-i İranî gibi şahıslar; yaşadıkları çağdan o ana gelseler ve treni görseler metrelerce kaçacaklarını, ancak bu 6 yaşına girmemiş çocuğun korkmamasının sırrının ise trenin bir emir tahtında raylar üzerinde gittiğinin bilinmesi olduğunu belirtiyor.

Kadere ve takdir-i İlahîye teslim ile her musibetin ve hadisenin Cenab-ı Hakk’ın takdiri doğrultusunda hareket ettiğinin bilinmesi ile insanın kendine yüklediği kaygı ve korku yükleri inşallah izale oluyor. Hadiselere iman ve Kur’an nuruyla bakabilmemiz duasıyla...

Bu haftaki mektubumuza geçiyoruz:

Uzun süredir Cezaevinde tutuklu bulunmaktayım. Buradaki vaktimi iyi değerlendirmek adına gerek cezaevindeki kaynak eksikliği ve maddi durumumdan dolayı kitap-kaynaklara ulaşmakta sıkıntı yaşamaktayız.

Sizlerin yardım ve desteği ile Risale-i Nur kitapları göndermeniz kendimi manevi anlamda geliştirmem adına çok kıymetli olup bu konuda yapacağınız yardım benim şahsıma büyük bir destek olacaktır. İlginizden dolayı şimdiden çok teşekkür ederim, Allah Razı olsun.

Bizimle irtibat için: 05324715352

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