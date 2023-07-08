"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

“Risale-i Nur Dersleri”

H. Muharrem OKUR
08 Temmuz 2023, Cumartesi
“Vazifemiz hizmettir; muvaffak olmak, insanlara kabul ettirmek Cenab-ı Hakkın vazifesidir. Biz vazifemizi yapmakla mükellefiz.” (Tarihçe-i Hayat)

Bayramda Euronur Tv ve YouTube’dan “Bediüzzaman’dan Zübeyir Gündüzalp’e Risale-i Nur Dersleri” isimli videoyu izledim. İçindeki bilgilerin bir çoğu beni son zamanda meşgul eden konulardı. Çok beğendim. Hemen Abdulbaki Çimiç beyi arayıp tebrik ettim. Video, yaklaşık ikiyüz sayfa olan kitabının bir çeşit özetiymiş. Kitabını rica ettim, internet ortamında gönderdi. İnternet ortamında veya çıktı alarak hediye etmek istediğimi söyledim, izin verdi. 

Herkesin okumasının çok faydalı olacağına inandığımız “RİSALE-İ NUR DERSLERİ” kitabını bekliyoruz. Kitabın konu başlıklarının bir kısmını ve Medrese-i Yusufiyeden gelen bir mektuba verdiğimiz cevapla yazımızı bitiriyoruz.

Konu başlıkları

-Risale-i Nur Nasıl bir Tefsirdir?

-Risale-i Nur ve Ders Usulleri

-Risale-i Nur ve Hizmet Metodu

-Niçin Risale-i Nur Okuyoruz?

-Risale-i Nur ve Tebliğ Prensipleri

-Sistemli Risale-i Nur Dersleri

-Risale-i Nurda Ders Usulleri

-Nasıl Risale-i Nur Dersi Yapılır?

-Ders Yapacak Kimsenin Özellikleri

-Risale-i Nur Dersi Nasıl Dinlenir? Nelere Dikkat Edilmeli?

-Zübeyir Gündüzalp ve Risale-i Nur

-Zübeyir Gündüzalp’in Ders Yapma - Okuma Usulü

-Ders Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar

***

Bu haftaki mektubumuza geçiyoruz

Said Kardeşim,

Mektubunuzu aldım. Çok üzüldüm. Yüzlerce cezaevi mektubu okudum, okuyorum. Çünkü cezaevleri ile tanışalı uzun yıllar oldu. Ancak son 2 yıldır diyebileceğim bir süre içinde çok farklı ve acaip uygulamalar oluyor. Size 2 doküman gönderiyorum inceleyiniz. (Kitapların içeriye alınmasına müsaade edilmesiyle alakalı). Allah yardım eder inşallah. 

Üstadımız 25 yıl her türlü çileyi çekmesine rağmen Risale-i Nurları okumuş, okutmuş, yazdırmış, yazmış. Bizler Medrese-i Yusufiye ekibiyiz. Yeni Asya’da benim bu isimle köşem var. Sizden ricam madem sizden parası ile aldırıyorlar, kim size ulaştırabilecek ise Külliyat parası gönderebiliriz. İmkanınız olursa inşaallah tahliye olunca ödersiniz. Ödeyemezseniz de hiç mühim değil. 

Daha uzun yazmak isterdim, ancak önümde 15-20 adet cezaevi mektubu var. Sizi ve beraber olduğunuz kardeşlerimi muhabbetle kucaklar, dualarınızı beklerim.

***

Not: Konu ettiğimiz kitabı elektronik ortamdan ücretsiz olarak isteyebilirsiniz.

(e posta adresimizden)

Okunma Sayısı: 159
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Vatandaşa zam var, devlette tasarruf yok

    Pakistan'da 2 haftada 50 kişi muson yağmurları sebebiyle öldü

    Sıcak hava dalgaları afete dönüşmesin

    Myanmar’daki kriz tahammül edilemez hale geldi

    Zelenskiy: 200 bin çocuğumuz nerede?

    Banknot basımında tarihi artış

    F-16 satışına İsveç tehdidi

    Milyonların sofrasından ekmeği çalınıyor! - Daha iyi günlerimiz...

    MÜSİAD Başkanı: Enflasyon ve cari açık kronikleşti

    Memurlar da zamdan memnun değil

    Erdoğan-Zelenskiy görüşmesine ilişkin Rusya'dan açıklama

    Müteahhit Mahmut ve Murat Alpşar hakkında 90'ar yıla kadar hapis talebi

    Meteoroloji'den 12 ile şiddetli yağış uyarısı

    Sarıyer Kaymakamlığı: Bu hafta sonu denize girmek yasak

    Emekliler sözün tutulmasını bekliyor

    Emekliler: Parklar mekânımız oldu

    Kaşıkla verip kepçeyle almaya devam

    Zam, zam, zam...

    Barajlarda Ankara'ya 12 ay yetecek su bulunuyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Müteyakkız dindarlık lâhikalarla mümkün
    Ali FERŞADOĞLU

    “Niye tek bir İslam ülkesi gelişmiş değil?”
    Genel

    Vatandaşa zam var, devlette tasarruf yok
    Ahmet BATTAL

    İmam hatipliler ve devlet ve vesayet
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mustafa Gönüllü

    Kadının hukuk-u hürmeti
    Risale-i Nur'dan

    Haccın ve ondaki hikmetin ihmali
    Mehmet ÇETİN

    Azrail’i sevmek!
    Sebahattin YAŞAR

    Hac ''İslam Kongresi'' gibiydi
    Faruk ÇAKIR

    Kandırmakla iş görenleri…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.