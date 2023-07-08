“Vazifemiz hizmettir; muvaffak olmak, insanlara kabul ettirmek Cenab-ı Hakkın vazifesidir. Biz vazifemizi yapmakla mükellefiz.” (Tarihçe-i Hayat)

Bayramda Euronur Tv ve YouTube’dan “Bediüzzaman’dan Zübeyir Gündüzalp’e Risale-i Nur Dersleri” isimli videoyu izledim. İçindeki bilgilerin bir çoğu beni son zamanda meşgul eden konulardı. Çok beğendim. Hemen Abdulbaki Çimiç beyi arayıp tebrik ettim. Video, yaklaşık ikiyüz sayfa olan kitabının bir çeşit özetiymiş. Kitabını rica ettim, internet ortamında gönderdi. İnternet ortamında veya çıktı alarak hediye etmek istediğimi söyledim, izin verdi.

Herkesin okumasının çok faydalı olacağına inandığımız “RİSALE-İ NUR DERSLERİ” kitabını bekliyoruz. Kitabın konu başlıklarının bir kısmını ve Medrese-i Yusufiyeden gelen bir mektuba verdiğimiz cevapla yazımızı bitiriyoruz.

Konu başlıkları

-Risale-i Nur Nasıl bir Tefsirdir?

-Risale-i Nur ve Ders Usulleri

-Risale-i Nur ve Hizmet Metodu

-Niçin Risale-i Nur Okuyoruz?

-Risale-i Nur ve Tebliğ Prensipleri

-Sistemli Risale-i Nur Dersleri

-Risale-i Nurda Ders Usulleri

-Nasıl Risale-i Nur Dersi Yapılır?

-Ders Yapacak Kimsenin Özellikleri

-Risale-i Nur Dersi Nasıl Dinlenir? Nelere Dikkat Edilmeli?

-Zübeyir Gündüzalp ve Risale-i Nur

-Zübeyir Gündüzalp’in Ders Yapma - Okuma Usulü

-Ders Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar

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Bu haftaki mektubumuza geçiyoruz

Said Kardeşim,

Mektubunuzu aldım. Çok üzüldüm. Yüzlerce cezaevi mektubu okudum, okuyorum. Çünkü cezaevleri ile tanışalı uzun yıllar oldu. Ancak son 2 yıldır diyebileceğim bir süre içinde çok farklı ve acaip uygulamalar oluyor. Size 2 doküman gönderiyorum inceleyiniz. (Kitapların içeriye alınmasına müsaade edilmesiyle alakalı). Allah yardım eder inşallah.

Üstadımız 25 yıl her türlü çileyi çekmesine rağmen Risale-i Nurları okumuş, okutmuş, yazdırmış, yazmış. Bizler Medrese-i Yusufiye ekibiyiz. Yeni Asya’da benim bu isimle köşem var. Sizden ricam madem sizden parası ile aldırıyorlar, kim size ulaştırabilecek ise Külliyat parası gönderebiliriz. İmkanınız olursa inşaallah tahliye olunca ödersiniz. Ödeyemezseniz de hiç mühim değil.

Daha uzun yazmak isterdim, ancak önümde 15-20 adet cezaevi mektubu var. Sizi ve beraber olduğunuz kardeşlerimi muhabbetle kucaklar, dualarınızı beklerim.

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Not: Konu ettiğimiz kitabı elektronik ortamdan ücretsiz olarak isteyebilirsiniz.

(e posta adresimizden)