Risale-i Nur ile iştigal sıkıntıyı hafifleştirir

Son günlerde hepimizin malumu öncelikli gündemlerden birisi hayat pahalılığı.

Ardı arkası kesilmeden devam eden zamlar, iş imkanlarının kısıtlılığı gibi birçok konuda başta ev geçindirmekle sorumlu olanlar ve gençlerimizin tamamına yakınında bir endişe hakim. Bizler de bu meselelerden elbette etkileniyoruz. Risale-i Nur’da geçim, kıtlık, ekonomik krizler vs. konularına bahisler vardır. Bilhassa Kastamanu Lâhikasındaki derd-i maişet (geçim derdi) ile ilgili meseleler günümüz endişelerine ışık tutuyor.

“Endişeli sual: Bu ahirzaman fitnesinde açlık ehemmiyetli bir rol oynayacak. (...) Ve ehl-i iman, hususan Risale-i Nur Talebeleri bu musîbete karşı iman ve ahiret hesabına ne cihetle istifade edip nasıl davranacaklar ve mukavemet edecekler?” sualine cevap verildiği gibi yine Üstad tarafından “Ben pek kat’î bir surette ve bine yakın tecrübelerim neticesinde kat’î kanaatim gelmiş ve ekser günlerde hissediyorum ki: Risale-i Nur’un hizmetinde bulunduğum günde, o hizmetin derecesine göre kalbimde, bedenimde, dimağımda, maişetimde (geçimimde) bir inkişaf, inbisat, ferahlık, bereket görüyorum. Hem orada iken, hem burada çok kardeşlerimden aynı haleti hissettim ve ediyorum. Ve çokları itiraf ediyor ki, “Biz de hissediyoruz” derler. Hattâ size geçen sene yazdığım gibi, benim pek az gıda ile yaşadığımın sırrı, o bereket imiş.”

Şualar’da ise genel manada tüm meselelerimiz için “Risale-i Nur ile kıraaten ve kitabeten iştigal, sıkıntıyı çok hafifleştirir, ferah verir. Meşgul olmadığım zaman o musîbet tezauf edip, lüzumsuz şeylerle beni müteessir eder.” (Şuâlar, On Üçüncü Şuâ, s. 349) ifadesi mevcut. Bu hakikatlere şu an çok fazla ihtiyaç var. Cenab-ı Hakk yardımcımız olsun.

(Bu haftaki mektubumuza geçiyoruz.)

Selamun aleyküm hayırlı günler.

Bu mektubu (...) kapalı ceza infaz kurumundan yazıyorum. Sizlerin de kağıt fiyatlarından dolayı gazete sayfanızı sekiz sayfa düşürdünüz. Gazetenizi koğuşumuza alıyoruz ve özenle takip ediyorum.

Yayınlarınız ve yazılarınız çok güzel. Maddi durumumuz kısıtlı olduğu için sizlerden kitap talep etmek istiyorum. Yayınevinizin Kitaplarından bana gönderebilirseniz okumak istiyoruz.

Bediüzzaman Beşlemesi ve Lokman Hekim (Aşk-ı Hekim) kitabından ve diğer eserlerinizden de gönderebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum.

Bizimle irtibat için: 0(532) 471 5352