Risale-i Nur ve neşir

“İslâmî fikri zedeleyen ve bütün beşeriyeti tehdit eden, yeni nesillere ve gençliğe imansızlık fikr-i küfrîsini aşılamak isteyen kitap, broşür, gazete gibi neşir vasıtalarının İslâm ve iman düşmanlarınca ön plâna alındığı böyle acip ve dehşetli bir zamanda elbette Risale-i Nur’a, okunmasına, neşredilmesine şiddetle ihtiyaç ve zaruret var.” (Barla Lahikası)

Barla Lahikasında geçen bu ifadelerdeki, hususan “imansızlık fikri-i küfrisinin aşılanması” dehşetinin tezahürü maalesef gün geçtikçe şiddetleniyor.

Gençlerimiz, çocuklarımız televizyon, internet başta olmak üzere hemen her yerden çeşitli tuzaklarla sefahat bataklığına çekilmek isteniyor. Böyle dehşetli bir zamanda başta kendimiz olmak üzere yakınlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı bu tuzaklardan korumak en birinci vazifemiz.

Tuzakların kurulduğu, neşredildiği platformları bizler de iman-Kur’an hakikatleriyle doldurmalıyız. Dehşetli taarruzlara Kur’an’dan aldığı kuvvetle mukabele edebilecek ve inşaallah galebe çalacak olan Risale-i Nur hakikatleriyle karşı koymalıyız.

Hapishaneler, yetimhaneler, hastaneler, okullar, otobüsler, metrolar, meydanlar, apartmanlar vs. aklımıza gelecek her yer hizmet alanı. Sosyal medya, yeni medya araçları ve ortamları her yer iman hakikatleriyle doldurulabilecek potansiyelde.

Yeter ki isteyelim, uygun kanalları bulalım ve gayret edelim. Cenab-ı Hakk yardımcımız olsun.

Bu haftaki mektubumuza geçiyoruz.

Aziz ve kıymetli Medrese-i Yusufiye Ekibi

Evvela Allah’ın selâmı, Rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Siyasi hükümlü olarak on yıl ceza aldım. Dün olduğu gibi bugün de buralar Medrese-i Yusufiye vazifesi görmektedir. Buraları manevî hayatımız için değerlendirmek istiyoruz. Mümkünse Risale-i Nur Külliyatı ve küçük boy Kur’ân-ı Kerim gönderebilir misiniz? Allah Razı olsun. Selamlar...