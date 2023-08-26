Risale-i Nurlar ile Tedavi

"Bu vatan ahalisinin Nurlara en az ekmek, hava ve su kadar ihtiyacı var. Sefahet ve ahlâksızlığın cem'iyetimizin bünyesini bir kanser gibi kemirdiğini ve her geçen dakikanın bilhâssa genç nesillerimizi uçurumlara attığını, bütün bir vatan sathına yayılmak istidadını gösteren serserilik ve anarşi tohumlarının hayatiyet ve bekamızı tehdit edecek hale geldiğini, kör olanlar da gördü. Elbette Risale-i Nur'la bu müthiş yaranın tedavisine çalışılacak." (Hizmet Rehberi)

Medrese-i Yusufiye ekibi olarak Temmuz ayında gerçekleştirdiğimiz maddi imkanı olmayanlara Risale-i Nur Külliyatından eserler hediye etme faaliyetimiz elhamdülillah çok güzel geçti. Pek çok kimselere ulaştık, irtibat kurduk. Kendilerine kitaplar ulaştıktan sonra bizlere mesajlarını iletenler oldu. Bunlarından birkaçını sizlerin de nazarlarınıza sunuyoruz.

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Medrese-i Yusufiye Ekibi olarak yaptığınız bu kampanyaya vesile olan herkesten Allah razı olsun. İhtiyacım olduğu bir zamanda yetiştiniz. Okudukça hepinizi hatırlayıp dualarımda da yer vereceğim, teşekkür ediyorum siz beni mutlu ettiniz, Rabbimde sizi mutlu etsin inşallah.

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Çok çok teşekkür ederim okumak için sabırsızlanıyoruz. Gönderenden getirenden bu işe vesile olandan Allah razı olsun.

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Bu hizmeti gerçekleştiren maddi manevi emeği geçen bütün ekibe çok teşekkür ediyorum. Rabbim hizmetinizi daim etsin.

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Evet gönderdiğiniz kitaplar geldi. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim yardımlarınızı kabul eylesin.

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Allah vesile olanlardan razı olsun. Allah bu kitabları okuyup anlamayı, yaşayıp da yaşatmayı nasip etsin. Amacı sadece Allah rızası olan kitabları okumayı Müslüman nesillere Allah nasip etsin.

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Kitapları teslim aldım. Sizlere hizmetinizden dolayı çok teşekkür ederim. Rabbim hizmetlerinizi daim eylesin.

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Hayırlı günler, kitaplar geldi. Rabbim hakkıyla okuyup anlamayı nasip etsin inşallah. Vesile olanlardan Allah Razı olsun.

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Niyet edenlerden, vesile olanlardan, velhasılı bize ulaşıncaya kadar emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çok teşekkürler.

