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16 TEMMUZ 2023 PAZAR - YIL: 54

Risale-i Nurları neden çok okumalıyız?

H. Muharrem OKUR
16 Temmuz 2023, Pazar
Risale-i Nurların önemi ile ilgili günümüze kadar pek çok yazı kaleme alınmıştır. Akademik çalışmalar da dahil tüm bu yazılar elbette ki Risale-i Nurların haiz olduğu manevi kıymeti tarif etmekten aciz.

Risale-i Nurların kıymetini ancak iç alemlerinde faydalarını yaşayarak görenler hakkıyla bilebilirler.  Bu eserlerin temin ettiği faydaların delillerinden birisi de bunları hisseden her yaştan milyonlarca ehl-i imandır.

Bediüzzaman Said Nursî, Asa-yı Musa eserinin “Dördüncü Mesele” kısmında, İkinci Cihan Harbii takip etmemesinin sebebinin sorulması üzerine; asrımızda daha büyük bir hadise olduğunu, bunun ise “Ebedi saadeti kazanmak ya da kaybetmek” davası olduğunu beyan eder. Yani asrımızda insanın en büyük meselesinin bu olduğunu ifade eden Said Nursî, İngiliz kadar serveti ve Alman kadar kuvveti de olsa aklı başında her insanın bu davayı kazanmak için tereddütsüz sarf edeceğini. Çağımızda yaşayan, içtimaî hayatı bilen, radyo, televizyon, internet ve iletişim araçlarıyla hemhal olan, kısacası iletişim çağının insanları olan bizler ise hemen her gün şahit oluyoruz ki muhkem olan imanî meselelerle ilgili şüpheler dört bir yanımızda. Yani imanı kazanmak ya da kaybetmek davasının bizzat içine düşmüşüz. İslamî ve imanî değerlere yabani nesillerin ortaya çıkması, hiç kimsenin inkar edemeyeceği bir vakıa olarak bu davanın mevcut olup sürdüğünün de bir ispatı. Dolayısıyla başta kendimiz ve ailemiz olarak çevremizle bu davayı kaybetmeme meselesi en büyük meselemiz.

Bediüzzaman Said Nursî “Dördüncü Mesele”nin devamında ise bu davayı kazandıracak bir dava vekili bulunduğu müjdesini verir ve bu vekilin Risale-i Nurlar olduğunu beyan eder. Asrın materyalizm ve inkarcılık gibi hastalıklarının deva ve çaresinin Risale-i Nurlar olduğunu yine pek çok yerde ispat ederek nazarlara sunar.

Dolayısıyla, iman vesikasını sağlam elde ederek ebedi saadet davasını kazanmak için bu asırda ekmek ve su gibi elzem olan Risale-i Nurlar ile iştigal etmek en mühim mesele haline gelmiş bulunuyor.

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Bu haftaki mektubumuza geçiyoruz:

Selamün aleyküm

Burada tekli odada kaldığım için çok vaktim var. Vaktimi daha güzel değerlendirmek adına mümkünse Risale-i Nur Külliyatı gönderebilir misiniz? İmkanınız var ise Hizmet Rehberi ve Medrese-i Yusufiye Risalelerini de gönderebilirseniz çok sevinirim, şimdiden Allah Razı olsun.

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