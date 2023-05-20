Sebeb olan işlemiş gibidir

Sizin vasıtanızla ‘bir kişinin imanının kurtulması sahralar dolusu kırmızı koyundan daha hayırlıdır.’ (Hadis i Şerif Meali)

Neşriyat hizmetlerine ilk başladığımız yıllardan itibaren Risale-i Nur okumak işteyen herkese kitap verdik. Bazen hediye ettik, bazen oku getir şeklinde verdik. Ücreti mukabilinde alabileceklere de sattık.

Geçmişteki bu tarzımızı Medrese-i Yusufiye hizmetlerimizin yoğunlaşmasından dolayı hemen hemen bırakmıştık. Bizden kitap isteyen kimselere, cezaevlerinde bulunan veya cezaevinden tahliye olan kimselere kitap verebiliyoruz diyorduk. Ancak bu durum benim için bir ukte idi. Vicdanen rahatsız oluyordum. Neticede istişare ile yeniden bu hizmete başladık. İnşaallah bundan böyle; maddi imkanı olmayan, Risale-i Nur okumak isteyen herkese ücretsiz kitap hediye edebileceğiz.

İkinci konumuz kütüphanelere kitap bağışı ile alakalı. Çoğumuzun malumu olduğu gibi. Ülkelerin gelişmişliği sahip oldukları kütüphane sayısı ile doğru orantılı. Örnek vermek gerekirse Almanya’da 11 bin 332, Fransa’da 4 bin 8, İspanya’da 5 bin 209, Türkiye’de ise 1433 kütüphane var ama bu kütüphanelerin yalnızca 400’ü AB kütüphane standardını taşıyormuş. (F.Çakır, Yeni Asya, 10 Mayıs 2023)

Daha önce bu konuda ilimizde bulunan yetkililerle yaptığımız görüşmelerimiz vardı. F.Çakır’ın bu yazısı bu hizmeti başlatmamızı hızlandırdı. İnşaallah önümüzdeki günlerde kitap bağışına başlıyacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘her mahalleye bir kütüphane’ kampanyası çerçevesinde 50 kütüphane açma hedefinde şuana kadar 41 kütüphane açılmış durumda. Medrese-i Yusufiye Ekibi olarak, neşriyatımızda çıkan kitaplar ve özellikle çocuk kitapları noktasında görüşmelerimiz oldu. Bu hizmetleride sizlerin destekleri ile hep beraber yapacağız inşaallah.

Bu haftaki mektubumuza geçiyoruz

Kıymetli Medrese-i Yusufiye Ekibi

Ben ve eşim hükümlü olarak ...Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunmaktayız. Sizlerin Medrese-i Yusufiyede bulunanlar için Risale-i Nur noktasından yardımcı olduğunuzu duyduk. Hem eşim hem kendim için bize de gönderebilir misiniz? Şimdiden çok teşekkür ederiz, Allah Razı olsun.