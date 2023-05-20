"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 MAYIS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Sebeb olan işlemiş gibidir

H. Muharrem OKUR
20 Mayıs 2023, Cumartesi
Sizin vasıtanızla ‘bir kişinin imanının kurtulması sahralar dolusu kırmızı koyundan daha hayırlıdır.’ (Hadis i Şerif Meali)

Neşriyat hizmetlerine ilk başladığımız yıllardan itibaren Risale-i Nur okumak işteyen herkese kitap verdik. Bazen hediye ettik, bazen oku getir şeklinde verdik. Ücreti mukabilinde alabileceklere de sattık.

Geçmişteki bu tarzımızı Medrese-i Yusufiye hizmetlerimizin yoğunlaşmasından dolayı hemen hemen bırakmıştık. Bizden kitap isteyen kimselere, cezaevlerinde bulunan veya  cezaevinden tahliye olan kimselere kitap verebiliyoruz diyorduk. Ancak bu durum benim için bir ukte idi. Vicdanen rahatsız oluyordum. Neticede istişare ile yeniden bu hizmete başladık. İnşaallah bundan böyle; maddi imkanı olmayan, Risale-i Nur okumak isteyen herkese ücretsiz kitap hediye edebileceğiz.

İkinci konumuz kütüphanelere kitap bağışı ile alakalı. Çoğumuzun malumu olduğu gibi. Ülkelerin gelişmişliği sahip oldukları kütüphane sayısı ile doğru orantılı. Örnek vermek gerekirse Almanya’da 11 bin 332, Fransa’da 4 bin 8, İspanya’da 5 bin 209, Türkiye’de ise 1433 kütüphane var ama bu kütüphanelerin yalnızca 400’ü AB kütüphane standardını taşıyormuş. (F.Çakır, Yeni Asya, 10 Mayıs 2023)

Daha önce bu konuda ilimizde bulunan yetkililerle yaptığımız görüşmelerimiz vardı. F.Çakır’ın bu yazısı bu hizmeti başlatmamızı hızlandırdı. İnşaallah önümüzdeki günlerde kitap bağışına başlıyacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘her mahalleye bir kütüphane’ kampanyası çerçevesinde 50 kütüphane açma hedefinde şuana kadar 41 kütüphane açılmış durumda. Medrese-i Yusufiye Ekibi olarak, neşriyatımızda çıkan kitaplar ve özellikle çocuk kitapları noktasında görüşmelerimiz oldu. Bu hizmetleride sizlerin destekleri ile hep beraber yapacağız inşaallah.

Bu haftaki mektubumuza geçiyoruz

Kıymetli Medrese-i Yusufiye Ekibi

Ben ve eşim hükümlü olarak ...Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunmaktayız. Sizlerin Medrese-i Yusufiyede bulunanlar için Risale-i Nur noktasından yardımcı olduğunuzu duyduk. Hem eşim hem kendim için bize de gönderebilir misiniz? Şimdiden çok teşekkür ederiz, Allah Razı olsun.

Okunma Sayısı: 112
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasiye hava ve su gibi muhtacız

    New York her yıl 1 ila 2 milimetre çöküyor

    MSB'den Yunanistan'a "Pontus" cevabı

    'Azerbaycan ile Ermenistan barış anlaşmasında ortak anlayışa yakın'

    Türkiye’de çocukların okuma başarısı arttı

    İnsanlar sağlıklı yaşamak için çok yorgun

    Google milyonlarca hesabı silecek

    'Kendi paramızı çekemiyoruz'

    YSK, kesin seçim sonuçlarını açıkladı

    Nisan ayında 8,1 milyar dolar faiz ödendi

    Gözler Japonya'daki G7 Zirvesi'nde

    'İkinci el'de en çok hangi markalar ilgi gördü?

    Yurt dışı temsilcilikler ve gümrüklerde oy verme işlemi başlıyor

    Türkiye’nin yeni yüzyılını kimse karartamayacak

    DP Sözcüsü Çevik: Durmadan çalışmalıyız

    Bahçeli’den Oğan’a: Siyaseti at pazarına çeviren aciz

    Almanya'da koalisyon hükümeti vatandaşlık yasası reformunda anlaştı

    Harkiv'de sivillerin harabeye dönen altyapının olduğu alanlarda yaşam mücadelesi

    IEA Başkanı Birol G7 liderlerine küresel sıcaklık artışını sınırlandırmak için gerekenleri anlatacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bir “meşveret” kararı üzerine
    Ali FERŞADOĞLU

    Ey Millet İttifak’lılar!..
    Genel

    Demokrasiye hava ve su gibi muhtacız
    Risale-i Nur'dan

    Bir millet cehaletle hukukunu bilmezse...
    Ahmet BATTAL

    Anlaşma, uyuşma ve mutabakat
    Muzaffer KARAHİSAR

    Risale-i Nur hakkında bir muhavere
    Feyzullah ERGÜN

    Hücredeki saklı evren -3
    Mehmet ÇETİN

    Risale-i Nur’un Ali Osmanları - 4
    Hüseyin Kıymık

    İhtiyarlık
    Cevher İLHAN

    “Provokatif yardım” paylaşımları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.