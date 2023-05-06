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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 MAYIS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Seçim yaklaşırken

H. Muharrem OKUR
06 Mayıs 2023, Cumartesi
Medrese-i Yusufiye ekibi olarak, yıllardır hizmetlerimizin bir parçası olan ziyaretlerimizi, farklı görüşten kimselerle hemen her gün devam ettiriyoruz.

Malumunuz ülkemizin gündemine son günlerde siyasî meseleler hakim. Millet İttifakının ülkemiz için önemini, farklı fikirlerin hak, hukuk, adalet, demokrasi çizgilerinde buluşmasının, tam da ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılı durumlardan çıkış reçetesi olduğunu, görüşmelerimizde aktardığımızda pek çok kimseden olumlu yaklaşımlar alıyoruz.

İktidarın, Millet İttifakını geçmişteki bir takım kötü örnekler üzerinden sadece CHP’den ibaret kılma girişimi halkımızda makes bulmamış. Herkes biliyor ki artık mesele o parti bu parti meselesi değil. Mesele adalete, demokrasiye, ekonomiye, eğitime, sağlığa medyaya; yani her alana sirayet eden kötü gidişatın değişmesi, düzelmesi.

Gazetemizin yayın çizgisi de Kur’an’dan süzülen Risale-i Nurların perspektifinde. Bilhassa bu dönemde gazetemizi dikkatle takip edip, neşrine çok daha fazla gayret sarfetmemiz gerekiyor. Gazetemizi ve yazarlarımızı bu hizmetleri için gönülden tebrik ediyor, muvaffakiyetler dileyerek bu haftaki mektubumuza geçiyoruz.

***

Selamünaleyküm, hayırsever Medrese-i Yusufiye Ekibi; Rabbim yapmış olduğunuz bütün hayırları kabul etsin. Sizden aralık ayının başında kitap talep etmiştim. 30 Aralık 2022 tarihinde kargoyla geldi. Kargoları açan memur isminizden “Bu kitap yollayan abi” diyerek tanıdı, ben birşey demeden tanıyıp kargoyu açtı. Kaç kişiye kitap yollayıp, ahireti için ahiretiniz için yatırım yaptıysanız (hem en az bire on kazançlı). Bu kadar çok kitap yolladıklarınız arasında eminim ki ‘iyilik yap denize at’ misali beni de unutmuşsunuzdur. Ama ben sizi unutmadım. 

Kitapları alınca bir planlama yaptım. Ramazana kadar Sözler’i bitirip, size teşekkür ve bayram tebriği adına mektup yazmayı planlamıştım. Sözler’i okuyup bitirdim, inşallah faydası olmuştur. Ramazandan sonra da ikişer ay süreyle diğer kitapları okuyacağım. Öğle namazı arkasında arkadaşlarımla Mektubat’ı beraber okuyoruz. Ondan sonra da muhtemelen Lemalar’a başlarız. 

Ramazan Bayramınızı tebrik ederiz. 

Sözümüzü de unutmadım. Çıkarken bütün kitapları sizin adınıza kurum kütüphanesine bağışlayacağım. En kısa zamanda da ziyaretinize gelip sizinle tanışıp bir adet yuvam için, bir adet de isteyen birine yollamanız için külliyat alacağım. Allah’a emanet olun. 

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