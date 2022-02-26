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26 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Son Ankara seyahati

H. Muharrem OKUR
26 Şubat 2022, Cumartesi
Bu hafta köşemizde ‘son şahitler’den Dr. Tahsin Tola’nın hatıralarını aktarmak istiyoruz:

Merhum Tahsin Tola Isparta Milletvekilliği yapmıştır. Risale-i Nurlar’ın neşrinde çok emeği geçmiş ve mühim  hizmetlere imza atmıştır. 

Dr. Tahsin Tola anlatıyor: Üstad son Ankara seyahatinde beni, Ankara Valisine gönderdi. “Ben kendisinin makamına gitmek isterdim, fakat çok hastayım. Çok mühim bir meseleyi görüşeceğim kendisiyle, selâmımı söyle buraya kendisi gelsin”, diye haber gönderdi.

Valiye gittiğimde yerinde yoktu tekrar dönerek Üstada bulamadığımı söyledim bu sefer de Üstad beni savcıya gönderdi mutlaka bir devlet adamı ile görüşmek istiyordu.

Savcıyı yerinde bularak durumu arz ettim savcı gelmek istemedi. Biz onun kitaplarını iade ettik dedi. O günlerde Sikke-i Tastiki Gaybi’nin dâvâsı vardı.

Üstad; yok yok ben onu kitaplar için çağırmadım başka çok mühim bir mesele için çağırdım diyerek tekrar savcıyı çağırmamı istedi, hatta hiç unutmam aynen şöyle dedi. “Git çağır gelsin yoksa demok- rat değil mi?” Tekrar aceleyle savcıya gittim. Bu sefer savcı daha da evhamlandı, korktu ve telâşlandı gelmek istemedi.

Üstad çok telâşlıydı gelen bir musîbetin felâketini önlemek istiyordu. Daha sonra şu haberi gönderdi: “Ayasofyayı tekrar camiye çeviriniz. Risale-i Nurlar’ın serbestiyetini resmen ilân ediniz eğer bunları yaparsanız biz de sizlere resmen duâ etmeye karar vereceğiz.” 

Yine Ankara’da Üstad bana bir Gençlik Rehberi verdi arkasına bir duâ yazdı ve bu kitabı Demokrat Parti adliye Bakanlığınıda yapan daha sonra da Millî Emniyet Başkanı (MİT) olan Prof. Hüseyin Avni Göktürk‘e vermemi söyledi. Kitabı alarak Ali İhsan Tola ile birlikte Hüseyin Avni Beye gittik. Kitabı kendisine Üstad Hazretleri’nin gönderdiğini ifade ettik. Hüseyin Avni Bey çok memnun oldu, kendisini dindar bir Müslüman olduğunu söyleyerek cebinden bir Kur’ânı Kerîm’i çıkarıp gösterdi. (Son Şahitler Cilt 4 sf: 274-275)

Bu haftaki mektubumuza geçiyoruz. 

Kıymetli Medrese-i Yusufiye Ekibi

Size Ocak ayında bir mektup yazmış ve bir ricada bulunmuştum. Cezaevinde okumak ve okutmak amacıyla bazı kitaplar talep etmiştim. Allah sizden razı olsun. 15.02.2022 tarihinde göndermiş olduğunuz kitapları aldım. Göstermiş olduğunuz incelikten ve yardımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Başta şahsım olarak bu kitapları okuyan herkesin hayır duâlarında yer alıyorsunuz inşallah.

Size ve arkadaşlarınıza hayırlar ve başarılar diler saygı ve hürmetlerimi sunarım. Duâlarınızda bizlere de yer vermenizi temenni ediyor, mübarek üç aylarınızı tebrik ediyoruz. Selâm ve duâ ile... 

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