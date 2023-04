Sözler, talimi hakaik

Üstad Bediüzzaman Said Nursî hazretleri Mektubat eserinde Risale-i Nurlar için, “Sözler talim-i hakaik (gerçeklerin öğretilmesi) ettikleri gibi, irşad (doğru yolu gösterme) vazifesini de görüyorlar” ifadesini kullanarak, Risale-i Nurların ihtiyaç sahiplerinin imdadına yetiştiğini yaşanmış çeşitli örneklerle nazarlara sunuyor.

Hususan beşinci misalde kardeşi Abdülmecid’in, alîm bir zat olmasına rağmen biraderzadeleri Abdurrahman’ın vefatı ve daha başka sair elim ahvalat içinde bir perişaniyete düştüğünü, Risale-i Nurlar ile kurtulduğunu kendi ifadeleriyle aktarır. Abdülmecid Nursî’nin ifadeleri aynen şöyle: “Elhamdülillah kurtuldum! Çıldıracaktım. Bu Sözler’in herbiri birer mürşid hükmüne geçti. Çendan bir mürşidden ayrıldım, fakat çok mürşidleri birden buldum, kurtuldum.” (Mektubat)

Cenab-ı Hakk’ın bu fanî dünya hayatını bir imtihan meydanı kıldığını ve herkesin, her an imtihan sırrıyla bu perişaniyetlere düşebileceğinin idrak edilmesi gerekiyor. Herkese Nurları ulaştırmak en mühim vazifemiz. Cenab-ı Hakk bizleri muhafaza ve her daim Nurlar ile hemhâl eylesin ve yardımcımız olsun.

*

Bu haftaki mektuplarımıza geçiyoruz:

Ben Cezaevi’nde bulunan bir hükümlüyüm. Ailem K.Maraş deprem bölgesinde çadırda yaşıyor. Ekonomik durumumuz yok. Burada kitap okuyarak, Kur’an okuyarak zamanımı geçiriyorum. Kitaplara ihtiyacım var. Sizlerden risale külliyatını, cevşen ve uygun gördüğünüz başka kitaplar istiyorum. Rabbim işlerinizde kolaylıklar sağlasın.

*

Kıymetli ağabeyim; ben cezaevinde tutukluyum. Cezaevinin kütüphanesinde Üstadımızın kıymetli eserleri bulunmamaktadır. Maddi durumum eserleri satın almaya elverişli değildir. Adres ve telefon numaranızı burada bulunan tutuklu arkadaşlardan öğrendim. Ücretsiz olarak külliyatı veya bazı Nur Risalelerini gönderdiğinizi duyunca çok mutlu oldum. Bulunduğum koğuşta da risale bulunmamaktadır. Allah rızası için Üstadımızın kıymetli eserlerinden uygun gördüklerinizi, mümkünse külliyatı gönderebilirseniz sizin her daim duacınız olurum. Allah a emanet olun.