"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 NİSAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Sözler, talimi hakaik

H. Muharrem OKUR
15 Nisan 2023, Cumartesi
Üstad Bediüzzaman Said Nursî hazretleri Mektubat eserinde Risale-i Nurlar için, “Sözler talim-i hakaik (gerçeklerin öğretilmesi) ettikleri gibi, irşad (doğru yolu gösterme) vazifesini de görüyorlar” ifadesini kullanarak, Risale-i Nurların ihtiyaç sahiplerinin imdadına yetiştiğini yaşanmış çeşitli örneklerle nazarlara sunuyor.

Hususan beşinci misalde kardeşi Abdülmecid’in, alîm bir zat olmasına rağmen biraderzadeleri Abdurrahman’ın vefatı ve daha başka sair elim ahvalat içinde bir perişaniyete düştüğünü, Risale-i Nurlar ile kurtulduğunu kendi ifadeleriyle aktarır. Abdülmecid Nursî’nin ifadeleri aynen şöyle: “Elhamdülillah kurtuldum! Çıldıracaktım. Bu Sözler’in herbiri birer mürşid hükmüne geçti. Çendan bir mürşidden ayrıldım, fakat çok mürşidleri birden buldum, kurtuldum.” (Mektubat)

Cenab-ı Hakk’ın bu fanî dünya hayatını bir imtihan meydanı kıldığını ve herkesin, her an imtihan sırrıyla bu perişaniyetlere düşebileceğinin idrak edilmesi gerekiyor. Herkese Nurları ulaştırmak en mühim vazifemiz. Cenab-ı Hakk bizleri muhafaza ve her daim Nurlar ile hemhâl eylesin ve yardımcımız olsun.

*

Bu haftaki mektuplarımıza geçiyoruz:

Ben Cezaevi’nde bulunan bir hükümlüyüm. Ailem K.Maraş deprem bölgesinde çadırda yaşıyor. Ekonomik durumumuz yok. Burada kitap okuyarak, Kur’an okuyarak zamanımı geçiriyorum. Kitaplara ihtiyacım var. Sizlerden risale külliyatını, cevşen ve uygun gördüğünüz başka kitaplar istiyorum. Rabbim işlerinizde kolaylıklar sağlasın.

*

Kıymetli ağabeyim; ben cezaevinde tutukluyum. Cezaevinin kütüphanesinde Üstadımızın kıymetli eserleri bulunmamaktadır. Maddi durumum eserleri satın almaya elverişli değildir. Adres ve telefon numaranızı burada bulunan tutuklu arkadaşlardan öğrendim. Ücretsiz olarak külliyatı veya bazı Nur Risalelerini gönderdiğinizi duyunca çok mutlu oldum. Bulunduğum koğuşta da risale bulunmamaktadır. Allah rızası için Üstadımızın kıymetli eserlerinden uygun gördüklerinizi, mümkünse külliyatı gönderebilirseniz sizin her daim duacınız olurum. Allah a emanet olun.

Okunma Sayısı: 202
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünyadaki Müslüman nüfusu 2 milyarı aştı - 'Dünyada en hızlı büyüyen Din İslam'

    Hollandalı gençler iftarda buluştu

    Piyasalar yangın yeri

    Üstad, zulümlere rağmen Risale-i Nurları telif etti

    'Bile bile mezarımızda oturuyoruz'

    AGİT ve Avrupa Konseyi seçimlerden endişeli

    Galatasaray, Kayserispor'u 6-0 yendi

    Depremde hasar gören Kahta Kalesi restore edilecek

    'İnce’nin hedefi muhalefete seçim kazandırmamak'

    EYT’li ilk maaşını aldı

    Uluslararası STK’lardan RTÜK’e kınama

    Okullarda 9 günlük ikinci ara tatil başladı

    'Deprem ihaleleri şimdiden 150 milyar lirayı aştı'

    Yarının ekonomisine hazırlıklı olmalıyız

    Samimiyseniz seçimi beklemeyin
    📷

    Somali’de düğün iftarı verdiler

    Goussainville Ulu Cami Derneği iftarı yapıldı
    📷

    Çorum'da Bediüzzaman coşkusu

    6 Şubat'taki depremlerin ardından 153 mahkeme kuruldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Said Nursî ve CHP
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali HAKKOYMAZ

    Yassaak!
    Genel

    Piyasalar yangın yeri
    Ahmet BATTAL

    Susturuculuyla susturulan sesler ve Temiz Eller
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Aytekin COŞKUN

    Kutlular Ağabeyin ardından
    Faruk Bahadır Önal

    6284’ün uygulanabilirliği ve menfi yönleri
    Emine ÖZDEMİR

    Depremin ardından ruh sağlığımız
    İbrahim Günay

    Din nasihattir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.