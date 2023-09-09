Teknoloji ve Risale-i Nur hizmetleri

Üstad Bediüzzaman Said Nursî asrımızla alakalı pek çok tarif yaparken, Sünuhat eserinde “Harikalar asrındayız” şeklinde bir ifade kullanır.

Özellikle 2000’li yıllardan itibaren teknolojik gelişmelerin on yıllık sürede bin yıl kadar gelişim gösterebildiği, imkanların baş döndürücü şekilde geliştiği bir asırdayız. Elbette bunlarda Müslüman toplumlar ve özellikle Nur talebeleri için alınacak ibretler çok.

Şunu rahatlıkla ifade edebiliriz ki asrımızın iman-Kur’an hizmetlerinin dellallığı vazifesini yürüten Bediüzzaman Said Nursî hazretleri zamanının teknolojik gelişmelerini müsbet manada kullanmaya gayret etmiş ve teşvikte bulunmuştur.

Kur’an’ın asrımıza ve teknolojik gelişmelere bakan vecihlerini tefsir etmiş, demiryolu (ulaşım imkanları), radyo, iletişim araçları, teksir makineleri, matbaa vs. hemen her konuda zamanın imkanlarından iman-Kur’an hizmetleri hususunda istifade etme yolunu göstermiştir.

Bu doğrultuda, gerçekleşen teknolojik gelişmelerden hizmetlerimiz adına faydanlanmak Nur talebelerinin kaçırmamaları gereken hususlardan birisi.

Yazılı ve görsel medya imkanları değişim gösteriyor, sanal ya da gerçek yeni neşir alanları meydana çıkıyor, yapay zeka imkanları gündemimize girmeye başlıyor. Bunlardan geri kalmayıp, hizmetlerimizde istihdam etme yollarını gençlerimiz başta olmak üzere hep birlikte aramalı ve bulmalıyız.

Hizmetlerimizle toplumumuzu ve gelecek nesillerimizi dalalet bataklığından ve ahir zamanın tehlikelerinden kurtarmalıyız inşaallah.

