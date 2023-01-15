Vazifelerin taksimi

Üstad Bediüzzaman Said Nursi, Risale-i Nur’u “netice-i hayatım ve sebeb-i saadetim ve vazife-i fıtratım” olarak tavsif etmiş ve tüm ömrünü Kur’ân hizmetine vakfederek geçirmiştir.

Risale-i Nur’un ilk eserlerinin yazılmasından itibaren ise taksimü’l-a’mâl yani işlerin taksimi, çalışmaların paylaştırılması kaidesini uygulamış ve kitaplarını telif ederken yanındaki kâtiplere yazdırmıştır.

Barla hayatına baktığımızda bu hususta birçok misaller görebiliriz. Müsveddesi yazılan ilk eserin ve temize çekilen kitabın neşri için Sabri Ağabeye (santral vazifesini görüyor) gönderilmesi ardından o da kendisine birkaç nüsha yazıp diğer kâtiplere ulaştırması ve bu dağıtımın ümmî Nur postacıları vasıtasıyla yapılması, yazılan risalelerin tashih için tekrar Bediüzzaman’a getirilmesi ve muhtaç ellere ulaştırılması, o günün şartlarında vazife taksiminin en güzel misallerinden birisidir.

Barla Lâhikası’ndaki bir mektupta ise yine taksimü’l-a’mâl düsturunu uygulamada meydana gelecek ârızalara meydan vermemek için: “Bilirsiniz ki üç elif ayrı ayrı yazılsa kıymeti üçtür. Tesanüd-ü adedî ile içtima etse yüz on bir kıymetinde olduğu gibi, sizin gibi üç dört hâdim-i Hak ayrı ayrı ve taksimü’l-a’mâl olmamak cihetiyle hareket etse kuvvetleri üç dört adam kadardır. Eğer hakiki bir uhuvvetle, birbirinin faziletleriyle iftihar edecek bir tesanüdle, birbirinin aynı olmak derecede bir tefânî sırrıyla hareket etseler, o dört adam dört yüz adam kuvvetinin kıymetindedirler.”

Bizler de acizane Medrese-i Yusufiye ekibi olarak yıllardan beri başta Risale-i Nurlar olmak üzere gazetemizi ve yayınevimizin eserlerini muhtaçlara ulaştırmya gayret ediyoruz. Mutat olarak gelen mektupların okunması, isteklerin temin süreci ve kargolama hizmetinde oturmuş bir iş bölümümüz var.

Bunun haricinde, yeni bir kampanya olacağı zaman bir araya geliyor ve istişareler neticesinde yine iş bölümü yaparak faaliyetlerine başlıyoruz. Bilhassa gençlerimizi de bu hizmet gruplarına dahil etmek çok önemli.

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Bu haftaki mektubumuza geçiyoruz

Muhterem Yeni Asya Neşriyat. Malum bu mekanda olmamızdan ve maddi imkanımızın yeterli olmamasından dışarıdan pek kitap alamıyoruz. Bu yüzden sizlerden imkanlarınız dahilinde uygun gördüğünüz kitaplardan gönderebilir misiniz?

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