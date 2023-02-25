Geçtiğimiz Salı günü gazetemizin 54’ncü kuruluş yıl dönümü vesilesiyle yine özel bir sayıyla çok güzel hizmetler icra edildi.

İzmir genelinde kardeşlerimizin, özellikle de esnaf ağabeylerimizin ve tüm okurlarımızın katkılarıyla Yeni Asya gazetemiz çeşitli kesimlere ulaştırılarak neşir vazifesi ifa edildi.

Ve içerik noktasında tam da herkesin manevî bir teselliye muhtaç olduğu bir süreçte “Depremde vefat edenler manevî şehittir” hakikatı merhem oldu gönüllere.

Ve... Yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren Risale-i Nur’lardan aldığı hakikatler neticesinde yayın çizgisini tavizsiz bir şekilde ve özellikle 15-20 Temmuz sürecinde Adalet-i Mahza hakikatını her türlü baskıya rağmen savunması bir kez daha Yeni Asya’nın okuru olmaktan büyük gurur duymanın sevincini yaşattı. Ne kadar şükretsek az, Elhamdülillah Haza Min Fadli Rabbi.

Özellikle gazetemizin; “Peygambere tâbi olmayıp zulüm edenler, padişah da olsalar haydutturlar.” (Tarihçe-i Hayat) hakikatını ibraz etmesi takdire şayan.

Kur’an’dan süzülen Risale-i Nurlardaki hakikatler çerçevesinde ve gazetemizin savunduğu hak, hukuk, adalet, hürriyet, meşveret, kanun hakimiyeti gibi değerler çizgisinde yaşayacağımız günlere kavuştursun. Cenab-ı Hakk ülkemizin ve milletimizin geçirdiği şu zor günlerden hayırlısıyla bizleri sahil-i selamete çıkartsın. Amin.

Bu vesileyle tüm Yeni Asya camiamızın 54’ncü yılını tebrik ediyor ve bu haftaki mektubumuza geçiyoruz.

*

Aziz ve kıymetli Medrese-i Yusufiye Ekibi

Risale-i Nur’u sayenizde okuma fırsatım oldu çok şükür. Her okuyuşumda Kur’ân’ın bizlere anlattığı hakikatleri daha farklı anladığımı düşünüyorum. Memleketimizin zor bir süreçte geçtiğii şu dönemde hakkın ve hakikatin yanında durduğunuz için sizlere ve tüm dostlara selam ederim. Selamlar...

Bizimle irtibat için: 05324715352