"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EYLÜL 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Adalet ve ideolojik yaklaşım

Hakan Özlen
06 Eylül 2023, Çarşamba
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, 2023-2024 adli yıl açılış töreninde önemli konulara değinerek Türkiye’nin adalet sistemiyle ilgili derin endişelerini dile getirdi. Üzerinde düşünülmesi gereken birçok konuyu gündeme taşıdı.

Başkan Sağkan, depremzede meslektaşlarının haklarının yetersiz destekle karşılandığına dikkat çekti ve bu konuda çözüm talebinde bulundu. Adaletin, savunma hakkıyla ve adil yargılanma ilkesiyle korunduğunu vurgulayarak avukatların bu ilkenin vazgeçilmez temsilcisi olduğunu hatırlattı. Ancak, avukatlık mesleğinin zorlukları ve sorunlarının çözümü için yeterince çaba gösterilmediğine dikkat çekti.

Başkan Sağkan, hukukun üstünlüğünün ve temel hakların tehdit altında olduğu bir yargı sisteminin varlığına dikkat çekti. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığındaki zaafiyetin temel hakları tehlikeye soktuğunu ve güçler ayrılığı ilkesini zayıflattığını ifade etti. Ayrıca, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının mahkemeler tarafından göz ardı edilmesinin, adaletin sağlanmasındaki meseleleri derinleştirdiğini hatırlattı.

Hukuki öngörülebilirliğin, yargı bağımsızlığının teminatı olduğunu belirten Başkan Sağkan, uzun süren davalar, hatalı kararlar ve siyasi etkinin güveni sarstığını söyledi. Bu problemleri çözmek için “güvence sağlanmalı, liyakat artırılmalı ve rasyonel kararlar öncelikli hale getirilmeli” dedi.

Başkan Sağkan, Cumhurbaşkanına hitaben; İnsan Hakları Eylem Planı’na destek verdiklerini ancak savunma makamı için yapılan iyileştirmelerin yetersiz olduğunu ve ekonomik zorlukların adalete erişimi engellediğini belirtti. Zorunlu müdafi ücretlerinin ve kamu avukatlarının özlük haklarının yetersiz olduğuna dikkat çekti ve bu sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Hukuk fakültelerindeki yetersiz akademik kalitenin ulusal bir krize yol açtığını ifade eden Başkan Sağkan, başarı şartlarının artırılması ve hukuk eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi gerektiğini belirtti. Bu sorunun sadece avukatların değil tüm ülkenin meselesi olduğuna dikkat çekti.

Başkan Sağkan, ülkede artan şiddetin ve avukatlara yönelik saldırıların acil politika gerektirdiğini söyledi ve yeni Meclisin hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunması gerektiğini vurguladı.

Birlik Başkanı Sağkan, konuşmasının devamında: “Meslektaşımız ve milletin iradesiyle seçilmiş Milletvekili Can Atalay’ın olması gereken yer, demir parmaklıklar arkası değil, Anayasa Mahkemesi’nin emsal kararları gereğince milletin Meclisi’dir” dedi.

Elbette bu vurgu da önemliydi.

15 Temmuz Olayı hakkında yapılan yargılamalarda “cemaat eşittir terör örgütü” prensibi yüzünden terör örgütü kapsamında kabul edilmeyecek birçok eylem nedeniyle milyonlarca insan ve çok sayıda meslektaşı mağdur olmuştur. Ancak, Başkan Sağkan bu mağduriyetler üzerinde hiç durmadı.

Başkan, konuşmasının sonunda şükranlarının birincil muhatabının ve yolunu aydınlatan ışığın kaynağının Mustafa Kemal olduğunu belirterek, “Kılavuzumuz, pusulamız ve güneşimiz Cumhuriyet’in kurucu değerleri ve Atatürk ilke ve devrimleridir” diyerek sözlerine son verdi.

Mustafa Kemal’e karşı bu övgü, hem “Atatürk ilke ve devrimlerini rehber edinmek” hem de “adil olmak” mümkün mü sorusunu aklımıza getirdi.

Nasıl ki milliyetçi olanlar, bilhassa “vatan” ve “millet” konularında adil davranamaz ve hakperest olamaz. Doğrusu ideolojik yaklaşanlar dahi “kendi inançları ve ideolojileri” söz konusu olduğunda “müteyakkız” davranır.

Onun içindir ki bizce Barolar Birliği Başkanı ülkedeki hukuksuzluğu hakkıyla sunamamıştır.

Değindiği noktalar çok önemli ancak eksik ve sebebi de bizce malum.

İşte bu nedenle hakperestlik her daim öncelikli olmalıdır.

Okunma Sayısı: 192
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ekonomiden memnun olan kalmadı

    Ayasofya’da iki nesil sürecek restorasyon

    Devlette bile çocuk okutmak lüks oldu

    Arnavutköy'de ve Başakşehir'de son durum?

    Enflasyon tahminini yükselten yükseltene

    KKM’de hesap tutmuyor

    Karadeniz doğalgazı ne oldu?

    Bıçak kemiğe dayandı ilaç yokluğu artıyor

    Marmara’nın oksijeni tükendi

    Vatandaş, 7 ayda 171,2 milyar TL faiz ödedi

    AB’ye iltica başvurularında kabul oranı yüzde 27 düştü

    Kırmızı mercimek 20 liraya çıktı

    Fransa'da gündem büyük tepki çeken okullarda abaya (uzun elbise) yasağı

    ABD'de 8 ayda 484 "toplu silahlı saldırı" yaşandı

    Çocuk işçiliği artıyor

    Fransa elektronik sigaraları yasaklayacak

    Ekonomik kriz ruh sağlığını da bozuyor

    'Sene sonunda yüzde 70’i bulur'

    Çatışmacı dil zehirlidir, sürdürülemez

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kim o hakim ve savcılar?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Susturma projesi” devam ediyor!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Kul Allah’ı tecrübe edemez!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sinek küçük, faydası büyük -1
    Zehra Koç

    Mezuniyetlerin en hayırlısı...
    Genel

    Ekonomiden memnun olan kalmadı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    Ağır yargı krizine karşı
    Risale-i Nur'dan

    İlm-i hakikat, Risale-i Nur’la kısa zamanda elde edilebilir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.