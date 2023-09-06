Adalet ve ideolojik yaklaşım

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, 2023-2024 adli yıl açılış töreninde önemli konulara değinerek Türkiye’nin adalet sistemiyle ilgili derin endişelerini dile getirdi. Üzerinde düşünülmesi gereken birçok konuyu gündeme taşıdı.

Başkan Sağkan, depremzede meslektaşlarının haklarının yetersiz destekle karşılandığına dikkat çekti ve bu konuda çözüm talebinde bulundu. Adaletin, savunma hakkıyla ve adil yargılanma ilkesiyle korunduğunu vurgulayarak avukatların bu ilkenin vazgeçilmez temsilcisi olduğunu hatırlattı. Ancak, avukatlık mesleğinin zorlukları ve sorunlarının çözümü için yeterince çaba gösterilmediğine dikkat çekti.

Başkan Sağkan, hukukun üstünlüğünün ve temel hakların tehdit altında olduğu bir yargı sisteminin varlığına dikkat çekti. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığındaki zaafiyetin temel hakları tehlikeye soktuğunu ve güçler ayrılığı ilkesini zayıflattığını ifade etti. Ayrıca, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının mahkemeler tarafından göz ardı edilmesinin, adaletin sağlanmasındaki meseleleri derinleştirdiğini hatırlattı.

Hukuki öngörülebilirliğin, yargı bağımsızlığının teminatı olduğunu belirten Başkan Sağkan, uzun süren davalar, hatalı kararlar ve siyasi etkinin güveni sarstığını söyledi. Bu problemleri çözmek için “güvence sağlanmalı, liyakat artırılmalı ve rasyonel kararlar öncelikli hale getirilmeli” dedi.

Başkan Sağkan, Cumhurbaşkanına hitaben; İnsan Hakları Eylem Planı’na destek verdiklerini ancak savunma makamı için yapılan iyileştirmelerin yetersiz olduğunu ve ekonomik zorlukların adalete erişimi engellediğini belirtti. Zorunlu müdafi ücretlerinin ve kamu avukatlarının özlük haklarının yetersiz olduğuna dikkat çekti ve bu sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Hukuk fakültelerindeki yetersiz akademik kalitenin ulusal bir krize yol açtığını ifade eden Başkan Sağkan, başarı şartlarının artırılması ve hukuk eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi gerektiğini belirtti. Bu sorunun sadece avukatların değil tüm ülkenin meselesi olduğuna dikkat çekti.

Başkan Sağkan, ülkede artan şiddetin ve avukatlara yönelik saldırıların acil politika gerektirdiğini söyledi ve yeni Meclisin hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunması gerektiğini vurguladı.

Birlik Başkanı Sağkan, konuşmasının devamında: “Meslektaşımız ve milletin iradesiyle seçilmiş Milletvekili Can Atalay’ın olması gereken yer, demir parmaklıklar arkası değil, Anayasa Mahkemesi’nin emsal kararları gereğince milletin Meclisi’dir” dedi.

Elbette bu vurgu da önemliydi.

15 Temmuz Olayı hakkında yapılan yargılamalarda “cemaat eşittir terör örgütü” prensibi yüzünden terör örgütü kapsamında kabul edilmeyecek birçok eylem nedeniyle milyonlarca insan ve çok sayıda meslektaşı mağdur olmuştur. Ancak, Başkan Sağkan bu mağduriyetler üzerinde hiç durmadı.

Başkan, konuşmasının sonunda şükranlarının birincil muhatabının ve yolunu aydınlatan ışığın kaynağının Mustafa Kemal olduğunu belirterek, “Kılavuzumuz, pusulamız ve güneşimiz Cumhuriyet’in kurucu değerleri ve Atatürk ilke ve devrimleridir” diyerek sözlerine son verdi.

Mustafa Kemal’e karşı bu övgü, hem “Atatürk ilke ve devrimlerini rehber edinmek” hem de “adil olmak” mümkün mü sorusunu aklımıza getirdi.

Nasıl ki milliyetçi olanlar, bilhassa “vatan” ve “millet” konularında adil davranamaz ve hakperest olamaz. Doğrusu ideolojik yaklaşanlar dahi “kendi inançları ve ideolojileri” söz konusu olduğunda “müteyakkız” davranır.

Onun içindir ki bizce Barolar Birliği Başkanı ülkedeki hukuksuzluğu hakkıyla sunamamıştır.

Değindiği noktalar çok önemli ancak eksik ve sebebi de bizce malum.

İşte bu nedenle hakperestlik her daim öncelikli olmalıdır.