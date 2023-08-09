Artan çocuk suçlarına çare

Son TÜİK verilerine göre, Türkiye’de suça karışan çocukların sayısı ciddi bir artışla bir yılda 132.943’ten 206.853’e yükseldi. Bu çocukların yüzde 37,8’ine yaralama, yüzde 25,2’sine hırsızlık, yüzde 4,5’ine ise uyuşturucu gibi suçlar isnat edilmiş.

Çocuk suçluluğunu engellemek ve rehabilite etmek için aile eğitimi, okullardaki destek sistemleri ve risk altındaki çocuklara yardım gibi tedbirler oldukça önemlidir. Ancak, çocuk suçlarının %64 oranında artması endişe verici. Bu durum, daha derinlemesine bir çözüm yaklaşımını gerektiriyor.

Asrın modası, içsel huzuru “Garblılaşmak”ta aramak! Maneviyat ve samimi bir diyalog yerine yalancı politikayla, sefahatle ve metanet kırıcısı dalâletle vakit geçirme trendi!

Bediüzzaman ise suçluluğu önleme konusunda, bazı dindar milletvekilleri için anlattığı bir hikayede, Allah için ve Allah adına kurulan ve verilen hükümlerin insan üzerindeki etkilerini bilhassa nazara vermektedir.

Özetle şöyle: Bir adam, bir hakiki İslam beldesinde ehl-i hakikat bir bedevinin evine misafir olur. Misafir, ev sahibinin mal güvenliğine önem verme şeklini anlamaz ve evdeki para ve benzeri değerli şeylerin açıkta bırakılmasına şaşırır. Neden hırsızlık olmadığını sorunca el kesme cezasını öğrenir ve “eli kesik çok kişi olmalıydı ama öyle görünmüyor” diye hayretle sorar.

Ev sahibi “ben elli yaşıma geldim, bütün ömrümde bir tek el kesildiğini gördüm” deyince yine şaşırır ve “memleketimizde her gün elli adamı hırsızlık ettikleri için hapse sokuyoruz ama sizin buradaki adaletinizin yüzde biri kadar tesiri olmuyor” diye hayıflanır.

Ev sahibi işin sırrını şöyle paylaşır:

İnsan, fiillerini, kalbinin ve hislerinin meyillenmelerinden çıkarır. Bu temayül, ruhun duygulanmalarından ve ihtiyaçlarından kaynaklanır. Ruh, iman nuruyla hareket ederse; hayrı yapar, kötülüğün cazibesini reddeder. Adalet ve ceza, İlahi emir ve Rabbanî adalet adına uygulandığında; ruhu, aklı ve vicdanı etkiler.

Gerçek adalete uygun cezalar Allah’ın adıyla ve onun emriyle yürütülen, ruhu etkileyen cezalardır. Aksi halde yani devlet ya da kamu düzeni gibi hayali varlıklar adına verilen cezalar, anlamsız, yetersiz ve hatta bozuk olur. Zaten sizin devletlerinizin cezaları da bu yüzden tesirsiz.

Bu hikâyede ev sahibinin vurguladığı hakikat, adaletin en derin sırrıdır:

Hırsızlık yapmak isteyen kişi başkasının malına elini uzattığı an, “İlahi emri ve şeriatın hadd-i şer’îsi”ni yani işleyeceği suçun cezasını ve o cezanın sahibini hatırlar, imanın gücüyle kalpte bu “huzurda olma” hali canlanır. “Ulvî zecr ve vicdanî bir yasakçı o kötü hissin karşısına çıkar, susturur”. Demek, “imân, kalbde, kafada daimî bir ma’nevî yasakçı bıraktığından, fena meyelanlar hisden, nefisden çıktıkça; ‘yasaktır!’ der tardeder, kaçırır.”

Mevzuya dönecek olursak:

Önceki yıla göre çocukların suç işleme oranındaki artış; “dindar bir hükümet”in “dindar bir nesil yetiştirme” amacının gerisinde kaldığını gösteriyor. Bugün ne yazık ki adalet anlayışı, bilhassa menfaat-i şahsiyenin, menfaat-i umumiyenin önüne geçmesi nedeniyle sıkıntıya düşmüş durumda.

Son olaylardan biri Esenyurt’taki tekel bayii baskını ve cinayetlerdi. Bu durum idam talebini gündeme getirdi. Ancak asıl çözüm, vicdanlara nakşedilecek maneviyatta yatıyor.

Sonuç olarak, çocuk suçluluğuyla mücadelede sadece cezai yaklaşımlar değil, aynı zamanda manevi değerlere dayalı eğitim de gereklidir. İslami değerler iman dersiyle bütünleşirse adalet, emniyet ve toplumsal düzen için temel bir rehberlik sunar. Buna göz kapayamayız.

Ey dindar milletvekilleri, bu çağrımız size: Gönüllü eğitimle ilgilenin!