"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Bir toplum sözleşmesi olan Anayasa’mız!

Hakan Özlen
21 Haziran 2023, Çarşamba
AYM Başkanı Zühtü Arsan geçen hafta “Adli Yargıda Bireysel Başvuru İhlal Kararları ve İhlalin Sonuçlarının Ortadan Kaldırılması” konulu bir toplantıda önemli hususlara değindi.

AYM Başkanı bu toplantıda yasama faaliyetleri hakkında konuşurken, kanun koyucunun gerekli hızla hareket ettiğini ve ihlalin sonuçlarını ortadan kaldırmak için tüm gayreti gösterdiğini söyleyebilmenin mümkün olmadığını; kanunlardan kaynaklanan çok sayıda insan hakları ihlali tespit etmiş olmalarına rağmen birkaç kararla ilgili yapılan değişiklik dışında kanunlarda değişiklik yapılmadığını bildirdi.

AYM Başkanı AYM’nin kararlarının Meclis tarafından mutlaka uygulanması gerektiğini, bu durumun Meclis açısından “bir tercih meselesi, bir takdir meselesi olmadığını” aksine, “bir toplum sözleşmesi olan Anayasamızın emredici hükmünün gereği” olduğunu açıkladı.

AYM’nin kanunlar hakkında usul ve/veya esas yönünde vermiş olduğu iptal kararlarının milleti temsil vasfıyla mecliste bulunan milletvekillerini doğrudan bağladığını ve bu durumun Anayasa ile hüküm altına alındığını biliyoruz. Ancak açık hükme ve uyarılara rağmen Meclis’in bilhassa bireysel başvurular üzerine verilen ihlal kararlarının gereği ile ilgili olarak harekete geçmemesi, Meclis’in Meclis olma keyfiyetinden uzaklaştığının belirtisidir. Bu durum kabul edilemez.

Ancak biz ayrıca başka bir noktaya da takıldık:

AYM Başkanının dediği gibi hakikaten 1982 Anayasası gerçek manada bir “toplum sözleşmesi” midir?

Her defasında Türkiye’nin “demokratik laik devlet” olduğu ifade edilmekte. 

Türkiye’nin hem “demokratik laik devlet” olması ve hem de Anayasasında “ideolojik fikirlere ve hedeflere yer vermesi” mümkün olabilir mi? 

Olamaz. Çünkü “demokratik laik devlet”i yalnızca “dinsel inançlarına bakılmaksızın eşit uygulamada bulunmayı taahhüt eden devlet” şeklinde anlamamak gerekir. Demokratik laik devleti, ayrıca, “kim olursa olsun ve kimin fikri ya da eseri olursa olsun, şahısların görüşlerinden ve ideolojilerinden kaçınmayı taahhüt eden devlet” şeklinde de anlamak lazımdır. 

İnsanın içinden gelmediği ve onaylamadığı davranışları yapmaya zorlanması, güçlülerin zayıflara yaptığı bir haksızlıktır. Yönetimin bu davranışı ise ancak “keyfilik”le vasıflanabilir. Anayasaların bir toplum sözleşmesi mahiyeti taşıması gerektiği fikri bu noktadan doğmuştur. 

Eğer bir şey bir şey ile vasıflanıyorsa o şeyin o şeyle bir rabıtası olmalıdır. Her anayasa “toplum sözleşmesi” ile vasıflanamaz. Ancak bütün bir toplumun ortak rızasıyla tezahür eden bir anayasa hakkında “toplum sözleşmesi” yakıştırması yapılabilir. 

Oysa 1982 Anayasası oluşum safahatı nedeniyle “toplum sözleşmesi” vasfını taşımaktan uzaktır. 

Gerçi 1982 Anayasası için bütünüyle toplumdan izole edilmiş bir anayasa denemese de aristokratik ilkeler ve hedefler içermesi sebebiyle toplumun bütünü ile entegre de olamamıştır. Bunun da asıl sorumlusu yine 1982’den bu yana oluşan Meclislerdir.

Gerçek manada demokratik bir devletin temelinin atılması için, Meclis, çoğulcu bir anlayış ile çalışarak toplumun bütün kesimlerinin iradelerinin ortaklaşması temelinde bir konsensüs üzerinden yepyeni bir Anayasa’da uzlaşmalıdır.  

Bu temel atılmadığı ve bu yapı inşa edilmediği sürece ideolojik sorunları daha uzun zaman konuşacağımız aşikâr. Bu Meclisle bu işin zor olduğu ise daha da açık.

Biz yine de ümitli olalım. Haydi hayırlısı!

Okunma Sayısı: 209
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Titanik'e sefer yaparken kaybolan denizaltı için harekete geçtiler

    Marmara depremi beka sorunu

    Giyim firmalarına ‘Uygur’ davası

    Guterres'ten İsrail'e dur ikazı

    Türkmen mülteciler destek bekliyor

    Araba almak da hayal oldu

    Demokrasi için en büyük tehlike kutuplaşma

    Çalışanların yüzde 70’i asgari ücretli oldu

    Uzmanlardan tek ses: 'TikTok’a sınırlama gelsin', 'Artık yeter!'

    AKP eski CHP’ye benzedi

    İlaç sıkıntısı büyüyor

    İstanbul’da geçinmek zor

    Seçim bitti, icralar arttı

    22 yıldır emekliye kaşıkla verip, kepçeyle alıyorlar

    Motorin benzine yetişti

    Mevlana ve Muhammed İkbal semineri

    Gençlerin gözü dışarıda

    Kayıplar telafi edilmedi

    "Mükemmeliyet Ödülü" alan Bitlis'teki Nemrut Krater Gölü görüntülendi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yeni Asya Vakfı ile Avustralya Nur Vakfı olarak Kurbanlarınız için hizmetinizdeyiz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    1991’den bugüne değişen ne?
    M. Latif SALİHOĞLU

    İbni Sînâ’dan sağlıklı beslenme
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Kalu beladan önce karanlıkta mıydık?
    Erol Sarı

    Demokrat Nur Talebesi Mehmet Özyurt
    Genel

    AKP eski CHP’ye benzedi
    Cevher İLHAN

    Demokratik muhalefet tuzağa düşmemeli
    Risale-i Nur'dan

    Risalelere ekmek gibi, su gibi ihtiyaç var
    Ali FERŞADOĞLU

    Özel günler, çocuklar ve babalar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.