Bir toplum sözleşmesi olan Anayasa’mız!

AYM Başkanı Zühtü Arsan geçen hafta “Adli Yargıda Bireysel Başvuru İhlal Kararları ve İhlalin Sonuçlarının Ortadan Kaldırılması” konulu bir toplantıda önemli hususlara değindi.

AYM Başkanı bu toplantıda yasama faaliyetleri hakkında konuşurken, kanun koyucunun gerekli hızla hareket ettiğini ve ihlalin sonuçlarını ortadan kaldırmak için tüm gayreti gösterdiğini söyleyebilmenin mümkün olmadığını; kanunlardan kaynaklanan çok sayıda insan hakları ihlali tespit etmiş olmalarına rağmen birkaç kararla ilgili yapılan değişiklik dışında kanunlarda değişiklik yapılmadığını bildirdi.

AYM Başkanı AYM’nin kararlarının Meclis tarafından mutlaka uygulanması gerektiğini, bu durumun Meclis açısından “bir tercih meselesi, bir takdir meselesi olmadığını” aksine, “bir toplum sözleşmesi olan Anayasamızın emredici hükmünün gereği” olduğunu açıkladı.

AYM’nin kanunlar hakkında usul ve/veya esas yönünde vermiş olduğu iptal kararlarının milleti temsil vasfıyla mecliste bulunan milletvekillerini doğrudan bağladığını ve bu durumun Anayasa ile hüküm altına alındığını biliyoruz. Ancak açık hükme ve uyarılara rağmen Meclis’in bilhassa bireysel başvurular üzerine verilen ihlal kararlarının gereği ile ilgili olarak harekete geçmemesi, Meclis’in Meclis olma keyfiyetinden uzaklaştığının belirtisidir. Bu durum kabul edilemez.

Ancak biz ayrıca başka bir noktaya da takıldık:

AYM Başkanının dediği gibi hakikaten 1982 Anayasası gerçek manada bir “toplum sözleşmesi” midir?

Her defasında Türkiye’nin “demokratik laik devlet” olduğu ifade edilmekte.

Türkiye’nin hem “demokratik laik devlet” olması ve hem de Anayasasında “ideolojik fikirlere ve hedeflere yer vermesi” mümkün olabilir mi?

Olamaz. Çünkü “demokratik laik devlet”i yalnızca “dinsel inançlarına bakılmaksızın eşit uygulamada bulunmayı taahhüt eden devlet” şeklinde anlamamak gerekir. Demokratik laik devleti, ayrıca, “kim olursa olsun ve kimin fikri ya da eseri olursa olsun, şahısların görüşlerinden ve ideolojilerinden kaçınmayı taahhüt eden devlet” şeklinde de anlamak lazımdır.

İnsanın içinden gelmediği ve onaylamadığı davranışları yapmaya zorlanması, güçlülerin zayıflara yaptığı bir haksızlıktır. Yönetimin bu davranışı ise ancak “keyfilik”le vasıflanabilir. Anayasaların bir toplum sözleşmesi mahiyeti taşıması gerektiği fikri bu noktadan doğmuştur.

Eğer bir şey bir şey ile vasıflanıyorsa o şeyin o şeyle bir rabıtası olmalıdır. Her anayasa “toplum sözleşmesi” ile vasıflanamaz. Ancak bütün bir toplumun ortak rızasıyla tezahür eden bir anayasa hakkında “toplum sözleşmesi” yakıştırması yapılabilir.

Oysa 1982 Anayasası oluşum safahatı nedeniyle “toplum sözleşmesi” vasfını taşımaktan uzaktır.

Gerçi 1982 Anayasası için bütünüyle toplumdan izole edilmiş bir anayasa denemese de aristokratik ilkeler ve hedefler içermesi sebebiyle toplumun bütünü ile entegre de olamamıştır. Bunun da asıl sorumlusu yine 1982’den bu yana oluşan Meclislerdir.

Gerçek manada demokratik bir devletin temelinin atılması için, Meclis, çoğulcu bir anlayış ile çalışarak toplumun bütün kesimlerinin iradelerinin ortaklaşması temelinde bir konsensüs üzerinden yepyeni bir Anayasa’da uzlaşmalıdır.

Bu temel atılmadığı ve bu yapı inşa edilmediği sürece ideolojik sorunları daha uzun zaman konuşacağımız aşikâr. Bu Meclisle bu işin zor olduğu ise daha da açık.

Biz yine de ümitli olalım. Haydi hayırlısı!