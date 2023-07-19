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19 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Bireysel beyin ile kalabalığın kuvveti

Hakan Özlen
19 Temmuz 2023, Çarşamba
Olay şu:

Büyük bir nesneyi sürüklemek için birkaç karınca nesneyi çevreler; arkadakiler kaldırırken, öndekiler ise çekerler. 

Soru da şu:

Peki ya nasıl iki grup karınca arasında çekişme olmadan, ayrı ayrı yerlere çekiştirmeden hizayı koruyabiliyorlar?

Dr. Ofer Feinerman ve ekibi video analizi yaparak her bir karıncanın büyük bir yemek parçasını yuvalarına nasıl taşıdıklarını bir video vasıtasıyla takip etmişler.

Dr. Ofer Feinerman’a göre “bu sistemde, bakış açısı ve işleri halletme şeklini kalabalık sağlamıyor. Burada birey karıncalar, grup için ‘beyin’ görevi görüyor ve kalabalık ise ‘işi kolaylaştıran kuvveti’ sağlıyor.”

Karıncaların kolektif bir bilinç ile ciddi çalışmaları, vazifelerini hakkıyla ifa etmeleri ve böylece sosyal hayatta yer edinmeleri sebebiyle kendisine gelen çorba tanelerini Bediüzzaman karıncalara yedirmiştir. 

Bilhassa karıncaların ve arıların cumhuriyetçi olduklarına değinen Bediüzzaman yine “karıncayı emirsiz, arıyı ya’subsuz bırakmayan” Allah’ın insanı nebisiz yani başsız bırakmayacağından bahsediyor.  

Demek ki karıncayı ve arıyı istikamete sevk eden ve grup içinde “beyin” görevini gören “birey karıncalar” tanımlaması yerinde bir tespittir. 

Aynı sistem insanlar için de geçerlidir. Doğru bir toplum inşası için bozulmamış sağlıklı beyinlere ihtiyaç vardır. Peygamberlik müessesesi de esasında bunun için vardır. Zira peygamberler “sıdk, emanet, fetanet, ismet, tebliğ, adalet ve emnül-azl” gibi vasıflara sahiptirler. Bu yüzden sosyal istikametin sağlanmasında yegâne “beyin” görevini ancak Peygamberler hakkıyla ifa edebilirler. 

Bunun yanında bir de mücedditlik müessesesi vardır. Bu müessese, Hz. Peygamberin (sav) son nebi olması hasebiyle gündeme gelmiştir.

Bediüzzaman da -zamanın müceddidi olarak- cemiyetin “beyin” görevini üstlenmiştir.

Karıncaların fıtrî kooperatif düzenine muavenet eden Bediüzzaman, insanlığın maddi ve manevi geleceği için de ciddi gayret göstermiştir. Hayatı ve eserleri buna şahittir. 

Karıncaların ya da arıların kolektif çalışmaları fıtridir. Zira onlarda kin, kıskançlık ve düşmanlık gibi hasletler yoktur. İmtihan gereği nefis ve şeytan birer düşman olarak sadece insanoğluna musallat edilmiştir. Hakikaten insanın işi zordur. Bu sebeple topluma yön vermek isteyen bazı beyinler “öfke, şehvet, nefret, kin ve düşmanlık” istilasına uğrayabilir. İstilaya uğramış bu beyinlerin yanında bulunan kalabalık ise işe yaramayan insan topluluğu anlamına gelen kuru kalabalıktan ibaret kalabilecektir.

Şu zamanın hükmüyle “tek bir şahsın toplumda lider birey olma hükmü” ilga edildiğinden, Bediüzzaman bu hükmün yerine “zaman cemaat zamanıdır” hükmünü ikame etmiştir. 

Esasında Türkiye’nin iktisadî, siyasi ve sosyal sorunlarının ana kaynağı da şahıscılığa atfedilen önemden kaynaklıdır. İşte bugün milletin kalbi mesabesinde olan Meclis “beyin” kanaması geçirmekte. “Kalabalık” ise sekerat halindedir.

Erdoğan’ın reisliğinin, Şimşek’in bakanlığının ve Gaye’nin TCMB Başkanlığının toplumun iktisadi refahı için doğrudan “beyin” kabul edilmesi hatalıdır.

Bu sebeple ehliyet ve liyakat temelli istişare kurullarının “beyni” devreye girmeli.

Ve bu “kolektif beyinler” istikrar kazanmalı.

Ta ki şahıslar devri son bulsun. 

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