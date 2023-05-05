Çocuğumuza demokratlık dersi!

2022 yılının demokrasi sınavında Türkiye 10 üzerinden 4,35 puanla 103. sırada yer almıştır. Bu sonuç, hayatın olağan akışına göre bir başarısızlık olarak görülmelidir.

Bu başarısızlığı dış mihraklara ya da iç ittifaklara bağlamak ise sınavı geçemeyen haylaz ve tembel çocuğun bahanesini hatırlatıyor. Gerçi iktidara göre Türkiye’de zaten tam demokrasi, mutlak şeffaflık ve gerçek anlamıyla hukuk üstünlüğü hükümfermadır!

Asıl meseleye gelelim: Reislik taslamak hodbinlerin işidir. Hudabin iktidar Hz. Peygamber(sav)’i dinler: “İktidar hadim ve hizmetkârdır.”

İktidar ve devlet ne babadır ne de bir velinimettir. İktidar bir hizmetkârdır ve bir koruyucudur.

Toplum babadır, devleti, samimi eleştiriler ve istikrarlı yönlendirmelerle eğitmeli ve ehlîleştirmeli ve seyisini yani siyasetçisini gerektiğinde değiştirmelidir.

Samimi eleştiri de iki aşamalıdır: Söz ile nasihat ve uslanmazsa seçimle tedip.

Bir baba çocuğunun başarısızlığını istemediği gibi toplum da “devlet temsilcisi iktidarın” başarısızlığını istemez.

Ancak, demokrasi düzeninde, “oğullardan bir oğul” olan bir iktidar başarısız olduğunda “başka bir oğul iktidarı” tercih etmek de toplum denilen gerçek babanın temel vazifesidir.

Militan demokrasi, demokrasi için militanca mücadele etme siyaseti demektir. Ne garip bir tanım! Teorisi garip olanın pratiği hiç çekilmez.

Militan demokrasi denince akla Hitler ve Mussolini gelmektedir. Türkiye özelinde demokrasi militanlığına baktığımızda ise şunları görürüz:

Militan demokrasi anlayışı hâkim olan siyasi iktidarlar;

-Seçmenin çoğunu temsil ettiği iddiası ile siyasi azınlığa düşmanlık güder.

-Muhalefeti karalamak için; vatan, millet, din ve mukaddesatı siyasetine alet eder.

-Parti kapatmayı hedef alır.

-Medya kuruluşlarını kendi tekeline almak ister.

-Düşünce özgürlüğünü kanunla ya da kanunsuzca sınırlandırmak ister.

-Hizmetkârlık makamını dava makamına dönüştürür.

-Meşruiyetini muhalefetin mazideki olumsuzluklarına dayandırdığından toplumsal entegrasyona müsaade etmez.

-Yönetimde ehliyet ve liyakat yerine -mülakat sistemi vb. ile- sadakat ve taraftarlığı şart koşar.

-Hak ve yetkileri kanuna değil birilerinin şahsına kaim kıldığından seçilmemesi durumunda kaotik ortamın oluşacağı korkusunu pompalar.

-Devletin bekası ile kendi iktidarının bekasını aynı kefede değerlendirir.

-Kendi iktidarının selameti için siyasal krizleri sosyal krizlere dönüştürmeyi maharet addeder.

Bunların hepsi bizde var.

O halde eyvahh! İktidar adlı çocuğumuz sari hastalık olan militanlık hastalığına yakalanmış.

14 Mayıs randevu tarihinde “Yeter Söz Milletindir” şifahanesinde ona uyutucu şurubunu içirmek ve hakiki demokratları yeniden başa geçirmek lazımdır.