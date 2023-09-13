"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 EYLÜL 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Kira uyuşmazlıklarında yeni çözüm yolu

Hakan Özlen
13 Eylül 2023, Çarşamba
Son yıllarda Türkiye’de hukuki düzenlemelerde önemli değişiklikler yaşanmaktadır.

Bu değişikliklerden biri de “arabuluculuk müessesesi”nin kiracı ve kiraya veren arasındaki uyuşmazlıklara şamil edilmesidir. 01/09/2023 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni düzenleme, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda “zorunlu arabuluculuk” sürecini getirmiştir. Bu, dava açmadan önce arabulucuya başvurmanın zorunlu hale geldiği anlamına gelir ve aksi takdirde mahkeme davayı reddeder.

Arabuluculuk, bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak tanımlanır. Temel amacı, uyuşmazlığı barışçıl bir şekilde çözmek ve tarafların ortak yararına uygun bir çözüm bulmaktır. Bu yöntem hızlı, ekonomik ve kesin sonuçlar sunar. İstatistiklere bakıldığında da, arabuluculuk sayesinde mahkemelerin yükünün yüzde 50 oranında azaldığı görülecektir.

Arabuluculuk, 22/06/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile hayata geçmiştir. Başlangıçta her uyuşmazlık için dava şartı olmayan arabuluculuk, zaman içinde farklı alanlarda zorunlu hale gelmiştir. Örneğin, işçi işveren ilişkileri, ticari uyuşmazlıklar, tüketici uyuşmazlıkları gibi alanlarda arabuluculuk zorunlu hale gelmiştir.

Bunun yanında 5 Nisan 2023 tarihli düzenleme ile kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda da arabuluculuk dava şartı haline gelmiştir. 

Hatırlatmakta yarar var. Bu son düzenleme ile “ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar”, “Kat Mülkiyeti Kanunu kaynaklı uyuşmazlıklar” ve “komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklar” için de arabuluculuk dava şartı haline gelmiştir. Aynı tarihli düzenleme ile ticari davalardan “konusu bir miktar para alacağı olan alacak, tazminat, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davaları” için dava öncesi arabuluculuğun zorunlu olduğu düzenlenerek bu konuların arabuluculuğa tabi olup olmadığı yolundaki tartışmalara da son verilmiştir.

Kiracı ve kiraya veren arasında sıkça karşılaşılan uyuşmazlıkların başında “kira bedeli” ve “kiracının tahliyesi” gelir. Kira bedeli uyuşmazlıkları açıkça arabuluculuk kapsamındadır.

Ancak kiracının tahliyesiyle ilgili uyuşmazlıklar farklılık gösterir. Kiracının tahliye istemleri, kiraya verenin ihtiyacı sebebiyle olabileceği gibi kira sözleşmesinin 10 yılı doldurması, kiralananın satılması, imar-inşa çalışmaları, belli tarihte tahliyenin önceden taahhüt edilmiş dolması gibi durumlarda ortaya çıkabilir.

Yasada, kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk zorunlu olmasına rağmen bazı istisnalar bulunur. İcra ve İflas Kanunu kapsamındaki “kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle ilamsız tahliye” ve geçerli bir “yazılı tahliye taahhüdü”ne dayanarak ilamsız tahliye yoluna başvurma halleri istisnalardır.

Bu istisnalar dışında tüm kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dava şartıdır. Yani arabuluculuk süreci tamamlanmadan açılan davalar usulden reddedilecektir.

Merak edilen konulardan biri, kiracı ile kiralayanın kira bedelini artırma konusundaki yüzde 25’lik sınırı aşıp aşamayacaklarıdır.

Yüzde 25’lik sınır emredici bir hükümle getirilmiş. Türk Borçlar Kanunu’nun 27. maddesi, emredici hükümlere aykırı sözleşmelerin hükümsüz olduğunu belirtir. Geçici 2. maddesi ise kira bedeli artışının yüzde 25’i aşmaması gerektiğini vurgular.

Bu nedenle kiracı ve ev sahibi, örneğin yüzde yüz zamda mutabık kalsalar bile, bu artışın yüzde 25’i aşan kısmı geçersiz olacaktır. Bu sebeple kiracının bu fazladan ödediği kısmı sebepsiz zenginleşmeye ilişkin iki yıllık zamanaşımı süresi içinde dava edebileceği kanaatindeyiz. 

Bu konuda Yargıtay’ın ne diyeceğini ise zaman gösterecek. 

Okunma Sayısı: 278
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İlaca erişemiyoruz

    İsraf bitsin, eğitime daha çok kaynak ayrılsın

    Fas ve Libya yardım bekliyor

    Maaş zamları iki ayda eridi

    İşsiz sayısı 8,7 milyona yükseldi

    Erdoğan'dan Sisi'ye: Biz sizi bekliyoruz

    MEB: Mülakata devam

    Öğretmenler ucuz işçi olarak görülüyor

    Çaya yüzde 15 bir zam daha

    Türkiye'den Libya'ya destek

    3 Eylül'de indiği mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı tahliye edildi - "Sanki yaşamayacakmışım gibi bir noktaya ulaştım"

    Fas'taki deprem afetinde vefat sayısı 2862'ye yükseldi

    Vicdanlar ne zaman uyanacak?

    'Kim Jong-un Rusya'yı ziyaret edecek'

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu - Bomba taşıyan köpekle terör eylemi girişimi!

    Libya için uluslararası yardım çağrısı

    Libya'daki büyük sel afetinde 2 binden fazla kişi vefat etti

    Öğrenciler barınma kriziyle karşı karşıya

    Geniş tanımlı işsizlik yüzde 22,7 oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15-20 Temmuz’da Yeni Asya
    Osman ZENGİN

    Hem Nurculara, hem Demokratlara yapılan ihtilâl: 12 Eylül
    Ali FERŞADOĞLU

    BOP’u destekleyenler nedamet etmeyecek mi?
    Faruk ÇAKIR

    Hepimizin sorusu soruldu!
    Risale-i Nur'dan

    Ey âlem-i İslâm! Uyan, Kur’ân’a sarıl
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Oylum Dalgıç

    Sen benim kim olduğumu biliyor musun?
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Kadınlar ve çocuklar
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tarihin kavşağındaki Eskişehir
    Süleyman KÖSMENE

    Âdem (as), enbiyanın da, insanlığın da pederidir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.