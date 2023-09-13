Kira uyuşmazlıklarında yeni çözüm yolu

Son yıllarda Türkiye’de hukuki düzenlemelerde önemli değişiklikler yaşanmaktadır.

Bu değişikliklerden biri de “arabuluculuk müessesesi”nin kiracı ve kiraya veren arasındaki uyuşmazlıklara şamil edilmesidir. 01/09/2023 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni düzenleme, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda “zorunlu arabuluculuk” sürecini getirmiştir. Bu, dava açmadan önce arabulucuya başvurmanın zorunlu hale geldiği anlamına gelir ve aksi takdirde mahkeme davayı reddeder.

Arabuluculuk, bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak tanımlanır. Temel amacı, uyuşmazlığı barışçıl bir şekilde çözmek ve tarafların ortak yararına uygun bir çözüm bulmaktır. Bu yöntem hızlı, ekonomik ve kesin sonuçlar sunar. İstatistiklere bakıldığında da, arabuluculuk sayesinde mahkemelerin yükünün yüzde 50 oranında azaldığı görülecektir.

Arabuluculuk, 22/06/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile hayata geçmiştir. Başlangıçta her uyuşmazlık için dava şartı olmayan arabuluculuk, zaman içinde farklı alanlarda zorunlu hale gelmiştir. Örneğin, işçi işveren ilişkileri, ticari uyuşmazlıklar, tüketici uyuşmazlıkları gibi alanlarda arabuluculuk zorunlu hale gelmiştir.

Bunun yanında 5 Nisan 2023 tarihli düzenleme ile kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda da arabuluculuk dava şartı haline gelmiştir.

Hatırlatmakta yarar var. Bu son düzenleme ile “ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar”, “Kat Mülkiyeti Kanunu kaynaklı uyuşmazlıklar” ve “komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklar” için de arabuluculuk dava şartı haline gelmiştir. Aynı tarihli düzenleme ile ticari davalardan “konusu bir miktar para alacağı olan alacak, tazminat, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davaları” için dava öncesi arabuluculuğun zorunlu olduğu düzenlenerek bu konuların arabuluculuğa tabi olup olmadığı yolundaki tartışmalara da son verilmiştir.

Kiracı ve kiraya veren arasında sıkça karşılaşılan uyuşmazlıkların başında “kira bedeli” ve “kiracının tahliyesi” gelir. Kira bedeli uyuşmazlıkları açıkça arabuluculuk kapsamındadır.

Ancak kiracının tahliyesiyle ilgili uyuşmazlıklar farklılık gösterir. Kiracının tahliye istemleri, kiraya verenin ihtiyacı sebebiyle olabileceği gibi kira sözleşmesinin 10 yılı doldurması, kiralananın satılması, imar-inşa çalışmaları, belli tarihte tahliyenin önceden taahhüt edilmiş dolması gibi durumlarda ortaya çıkabilir.

Yasada, kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk zorunlu olmasına rağmen bazı istisnalar bulunur. İcra ve İflas Kanunu kapsamındaki “kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle ilamsız tahliye” ve geçerli bir “yazılı tahliye taahhüdü”ne dayanarak ilamsız tahliye yoluna başvurma halleri istisnalardır.

Bu istisnalar dışında tüm kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dava şartıdır. Yani arabuluculuk süreci tamamlanmadan açılan davalar usulden reddedilecektir.

Merak edilen konulardan biri, kiracı ile kiralayanın kira bedelini artırma konusundaki yüzde 25’lik sınırı aşıp aşamayacaklarıdır.

Yüzde 25’lik sınır emredici bir hükümle getirilmiş. Türk Borçlar Kanunu’nun 27. maddesi, emredici hükümlere aykırı sözleşmelerin hükümsüz olduğunu belirtir. Geçici 2. maddesi ise kira bedeli artışının yüzde 25’i aşmaması gerektiğini vurgular.

Bu nedenle kiracı ve ev sahibi, örneğin yüzde yüz zamda mutabık kalsalar bile, bu artışın yüzde 25’i aşan kısmı geçersiz olacaktır. Bu sebeple kiracının bu fazladan ödediği kısmı sebepsiz zenginleşmeye ilişkin iki yıllık zamanaşımı süresi içinde dava edebileceği kanaatindeyiz.

Bu konuda Yargıtay’ın ne diyeceğini ise zaman gösterecek.