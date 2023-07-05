Piramidin tepesinde guguklayan hukuk

Hukuk fakültelerinde birinci sınıfta öğretilir: Anayasası olan bir devlette normlar hiyerarşisi piramidinde “Anayasa” en üsttedir. Diğer yazılı kurallar Anayasa’nın üstüne çıkamaz.

Anayasanın bir altında da “kanun” normu yer alır. Diğer yazılı kurallar kanunlara aykırı olamaz.

Olursa ne olur? Hukuk; hukuk değil, guguklayan olur. İşte burada kural ve düzen olmaz. Zira hukuku guguklatanların amacı birilerini kızdırmak ve o birileriyle alay etmektir.

15 Temmuz sonrasında kamu kurumlarınca başlatılmış olan disiplin soruşturmalarında bu “guu-guuuk” sedasını işittik. Ve maalesef yüksek yargı da sedayı sürdürüyor. Şöyle:

Bu disiplin soruşturmaları sonucunda birçok kişi görevinden ihraç edildi.

İhraç edildiklerini öğrendikleri anda şaşkına dönen kamu görevlileri, ihraç gerekçelerini öğrenmek ve buna göre savunma geliştirmek ve dava açmak maksadıyla kurumlardan bilgi-belge talebinde bulundular. Ancak bu talepleri “sakıncalı bilgi” ya da “gizli bilgi” gibi bahanelerle reddedildi.

Bilgi edinme hakkının Anayasal bir hak olması sebebiyle ilgililerce “ret” cevabına karşı Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na itiraz edildi. Kurul yapılan itiraz başvurularını reddedip ayrıca bir ilke kararına hükmetti!

İlke Karar’ında, “terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen ve bu nedenlerle haklarında idari veya adli soruşturma başlatılan, açığa alınan ve/veya 667 sayılı KHK’nin 3. ve 4. maddeleri uyarınca kamu görevinden çıkartılan kişilerle ilgili bu işlemlerin bilgi edinme hakkı kapsamı dışında değerlendirilmesi” gerektiği ifade edildi.

Bu Kurul bu yaklaşımıyla MGK’nın tavsiye niteliğindeki görüşünden ve 667 sayılı KHK hükümlerinden yola çıkarak ve kanunu da aşarak kendisince bir ilke belirlemiş oldu.

Asıl mesele ise bu İlke Kararı hakkında Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 2022 yılı Haziran ayında vermiş olduğu içtihatta saklı:

“Söz konusu maddelerden, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun, bilgi edinme başvurusuyla ilgili yapılacak itirazları incelemek ve kurum ve kuruluşlar için bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin olarak kararlar vermek amacıyla kurulduğu ve bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin ilkeleri belirleyen kararlar alabileceğinin anlaşıldığı…”

Yüksek Mahkemenin bu kararıyla “çok önemli bir Anayasal hakka sınır getirme yetkisinin kime ait olacağının idarenin yetki alanındaki bir yönetmelikle belirlenebileceği” içtihat edilmiştir. İşte bu durum Normlar Hiyerarşisi piramidinin hiyerarşik yapısına aykırıdır.

Evet, bilgi edinme hakkı, kurumların ya da kurulların ilke kararlarıyla veyahut görüşleriyle sınırlandırılamayacak kadar önemli bir Anayasal bir haktır. Somut olayda ölçülü bir sınır ise ancak Anayasanın ve kanunun sözüne ve özüne aykırı olmaksızın bağımsız ve tarafsız hakimler tarafından konulabilir.

Barış Akademisyenleri hakkında ihraç kararı vermiş olan komisyon başkanlarının trajikomik itiraflarını okumuşsunuzdur.

Acaba günün birinde bu ilke kararını onaylayan hakimlerden de bir itiraf gelir mi?

Bir sapan taşıyla normlar hiyerarşisi piramidini ters yüz eden bugünkü siyasi anlayış yüzünden piramidi ters görmeye başlayan hüküm vericilerin, kurulların ilkelerini ve tavsiyelerini “aşılmaz norm” olarak görmeleri normal midir?

Aman! Sessiz olalım. O gu-guukçuklarımız ürkmesin!