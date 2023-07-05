"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Piramidin tepesinde guguklayan hukuk

Hakan Özlen
05 Temmuz 2023, Çarşamba
Hukuk fakültelerinde birinci sınıfta öğretilir: Anayasası olan bir devlette normlar hiyerarşisi piramidinde “Anayasa” en üsttedir. Diğer yazılı kurallar Anayasa’nın üstüne çıkamaz.

Anayasanın bir altında da “kanun” normu yer alır. Diğer yazılı kurallar kanunlara aykırı olamaz. 

Olursa ne olur? Hukuk; hukuk değil, guguklayan olur. İşte burada kural ve düzen olmaz. Zira hukuku guguklatanların amacı birilerini kızdırmak ve o birileriyle alay etmektir. 

15 Temmuz sonrasında kamu kurumlarınca başlatılmış olan disiplin soruşturmalarında bu “guu-guuuk” sedasını işittik. Ve maalesef yüksek yargı da sedayı sürdürüyor. Şöyle:

Bu disiplin soruşturmaları sonucunda birçok kişi görevinden ihraç edildi.

İhraç edildiklerini öğrendikleri anda şaşkına dönen kamu görevlileri, ihraç gerekçelerini öğrenmek ve buna göre savunma geliştirmek ve dava açmak maksadıyla kurumlardan bilgi-belge talebinde bulundular. Ancak bu talepleri “sakıncalı bilgi” ya da “gizli bilgi” gibi bahanelerle reddedildi.

Bilgi edinme hakkının Anayasal bir hak olması sebebiyle ilgililerce “ret” cevabına karşı Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na itiraz edildi. Kurul yapılan itiraz başvurularını reddedip ayrıca bir ilke kararına hükmetti!

İlke Karar’ında, “terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen ve bu nedenlerle haklarında idari veya adli soruşturma başlatılan, açığa alınan ve/veya 667 sayılı KHK’nin 3. ve 4. maddeleri uyarınca kamu görevinden çıkartılan kişilerle ilgili bu işlemlerin bilgi edinme hakkı kapsamı dışında değerlendirilmesi” gerektiği ifade edildi.

Bu Kurul bu yaklaşımıyla MGK’nın tavsiye niteliğindeki görüşünden ve 667 sayılı KHK hükümlerinden yola çıkarak ve kanunu da aşarak kendisince bir ilke belirlemiş oldu.

Asıl mesele ise bu İlke Kararı hakkında Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 2022 yılı Haziran ayında vermiş olduğu içtihatta saklı:  

“Söz konusu maddelerden, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun, bilgi edinme başvurusuyla ilgili yapılacak itirazları incelemek ve kurum ve kuruluşlar için bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin olarak kararlar vermek amacıyla kurulduğu ve bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin ilkeleri belirleyen kararlar alabileceğinin anlaşıldığı…” 

Yüksek Mahkemenin bu kararıyla “çok önemli bir Anayasal hakka sınır getirme yetkisinin kime ait olacağının idarenin yetki alanındaki bir yönetmelikle belirlenebileceği” içtihat edilmiştir. İşte bu durum Normlar Hiyerarşisi piramidinin hiyerarşik yapısına aykırıdır.

Evet, bilgi edinme hakkı, kurumların ya da kurulların ilke kararlarıyla veyahut görüşleriyle sınırlandırılamayacak kadar önemli bir Anayasal bir haktır. Somut olayda ölçülü bir sınır ise ancak Anayasanın ve kanunun sözüne ve özüne aykırı olmaksızın bağımsız ve tarafsız hakimler tarafından konulabilir.

Barış Akademisyenleri hakkında ihraç kararı vermiş olan komisyon başkanlarının trajikomik itiraflarını okumuşsunuzdur. 

Acaba günün birinde bu ilke kararını onaylayan hakimlerden de bir itiraf gelir mi?

Bir sapan taşıyla normlar hiyerarşisi piramidini ters yüz eden bugünkü siyasi anlayış yüzünden piramidi ters görmeye başlayan hüküm vericilerin, kurulların ilkelerini ve tavsiyelerini “aşılmaz norm” olarak görmeleri normal midir?

Aman! Sessiz olalım. O gu-guukçuklarımız ürkmesin!

Okunma Sayısı: 135
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa’da en pahalı araç Türkiye’de

    Bu rejimle ekonomi toparlanamaz

    Tüm zamanların en sıcak günü yaşandı

    'Rusya'da 700 bin Ukraynalı çocuk bulunuyor'

    Sudan’da yoğun çatışmalar devam ediyor

    ''Ukrayna'yı Kırım olmadan düşünemiyoruz''

    Mısır’la da normalleştik

    Benzin 26 lirayı geçti

    Papa: Bu eylemlere izin verilmemeli

    Enflasyonda yüzde 5 hedefi zor

    Yüzde 48’i kendi elimizle dağıtmayalım

    Japonya'da "tsuyu" sağanak yağışları nedeniyle 360 bin kişi için tahliye çağrısı

    Ankara'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı

    Edirne'de 30 dönüm alan zarar gördü

    Filistin, İsrail'le tüm iletişimi kesme kararı aldı

    BM'den İsrail'e uluslararası insani hukuk çağrısı

    Fransa'da 3200 kişi gözaltına alındı - Polis, ölen gencin ailesinden özür diledi

    İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Kur’an’a karşı saygısızlığa tepki

    3 ay uzatma bekliyoruz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Millet İttifakının iç hukuku
    Ali FERŞADOĞLU

    İfsat komitelerinin planları!
    Prof. Dr. İlyas Üzüm

    Gavs-ı A'zam ve Risale-i Nur ile münasebeti
    Cevher İLHAN

    Müsbet demokratik birliktelik
    M. Latif SALİHOĞLU

    Fikir için ilim-irfan sermayesi
    Raşit YÜCEL

    Ayaş yolları…
    Hakan Özlen

    Piramidin tepesinde guguklayan hukuk
    Rukiye Anar

    İslam coğrafyası ve kurban
    Zeynep ÇAKIR

    Yollarda bulurum seni
    Süleyman KÖSMENE

    İslam’da ırk üstünlüğü yoktur

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.