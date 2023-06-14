Şahıslar ellerini çeksinler Meclis’ten

Türkiye’de de kuvvetler ayrılığı var!

Ancak Türkiye’de vaziyetler hayli karışık. Şöyle:

Yürütme organının temel görevi kanunları uygulamaktır.

Yürütme organından bağımsız çalışıp karar alabilen ve kanun yapabilen bir yasama organı, hiç şüphesiz, hükümetin keyfî hareket etmesine engel olacaktır.

Seçimlerde AKP 267, ikiz partisi MHP 50, HÜDAPAR ise 3 milletvekili çıkardı. Doğrudan ve dolaylı olarak Başkan Erdoğan’a tâbi 320 milletvekili mevcut.

Şahsını seven ve aykırı görüşü sevmeyen bir cumhurbaşkanı, TBMM üzerindeki bu nüfuzunu görmezden gelir mi? “Benim istediğimi kanun yapın” mı der yoksa “meşveretinize tabiyim, sizin kanunla vereceğiniz yöne ve istediğinizi yapmaya razıyım” mı der?

Yani Başkan Erdoğan’ın kontrolündeki Mecliste Başkan Erdoğan’a tabi olan vekiller ve dolayısıyla Başkan ne isterse o kanun olur.

Şu durumda Cumhur İttifakı sürdüğü ve MHP Erdoğan’a kayıtsız tabi olmuş “göründüğü” sürece yasama organının bağımsız olamayacağı kuvvetle muhtemel.

Gelelim yargı organına.

Yargı organının ana görevi kanun ve hukuk çerçevesinde hüküm kurmaktır.

Hâkim ve savcıları HSK göreve tayin eder ve görevden atar.

HSK 13 üyeden oluşur. Adalet Bakanı ile yardımcısı Kurulun tabii üyesidir. 4 üyesi doğrudan Erdoğan tarafından 7 üyesi ise TBMM’ce belirlenir.

Danıştay, Yargıtay ve AYM üyelerinin ekseriyetini de ya doğrudan ya da dolaylı yoldan Başkan Erdoğan belirler.

Şu hâlde yargı süjeleri de aslında ne bağımsız ne de tarafsız.

Birileri bize “tamam da Başkan Erdoğan vatan, millet ve hamiyet ehlidir; yetkisini kötüye kullanmaz” diyebilir.

Biz de cevaben “şura ve meşveret özelliğini taşıyacak bir Meclisin aklına dayanmak varken rizikosu gayet şiddetli biçimde tek bir şahsa ve sarayının ahalisine istinat etmek akıl kârı mıdır?” diye sorarız.

Yeni seçilen bakanlar iktidar medyasında bazı güzel özellikleri ile gündemdeler. Ama beş sene öncekiler yani damat ve saire için de böyle güzellemeler yapılmıştı. Sonuç ortada.

“Müthiş Türk kızı”mız ve temayüz etmiş bakanlarımız Başkan Erdoğan’ın müdahalesinden ve etkisinden kurtulabilirlerse bazı başarılar sergileyeceklerine bizler de kani olabiliriz. Ancak Türkiye’de kanuna değil şahsa bağlı bir düzen var.

İşte tehlike de buradadır. Bugünkü iktisadî ve sosyal meselelerimiz bundan kaynaklıdır.

Bediüzzaman 1922 yılında Büyük Millet Meclisi’nde milletvekillerine hitaben şu telkinâtta bulunmuştu: “Zaman cemaat zamanıdır. Cemaatin ruhu olan şahs-ı manevi daha metindir ve tenfiz-i ahkâm-ı şer’iyeyi daha ziyade muktedirdir. Halife-i şahsi ancak ona istinad ile vezaife deruhte edebilir.”

Yani, bir şahıs, değil başkan, halife de olsa Meclise dayanmak zorundadır.

Ancak bugün tersi bir durum söz konusudur: Meclis cumhurbaşkanına dayanmış vaziyette. Eleştirdiğimiz nokta da burası.

Dostlarımız devamlı olarak Başkan Erdoğan’ın sayıca başarılarını hatırlatırlar.

Meclisi, devleti ve dini siyasetine alet eden bir başkan, hep başarılı olsa ve hep isabet de etse yine de sorumludur.

Meclise, ortak akla ve geniş iradeye gereken gücü ve yetkiyi vermeyen bir sisteme daima karşı çıkacağız. Zira şu sistem en fazla da insaniyete ve İslamiyet’e zararlıdır.