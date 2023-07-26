"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Tavan yetki kontrolü

Hakan Özlen
26 Temmuz 2023, Çarşamba
Batılılar insanların sınırsız tüketim isteklerinin sınırlı (kıt) kaynaklarla en iyi nasıl tatmin edileceğini inceleyen sosyal bilim dalına “ekonomi” diyor.

Sınırlı denilen bu kaynaklarla mal ve hizmet üretimi için dört ana üretim faktörüne ihtiyaç vardır: Emek, doğal kaynaklar, sermaye ve girişimci ruh.

Evet, bir ülkede ekonomi politikasını hükümet belirler. Her hükümet; ekonomide etkinlik, gelir dağılımı, büyüme ve istikrar ile iç ve dış borçlardan kaçınmak gibi hedefleri gözetmeli.

Ekonomik büyüme, ekonominin üretim kapasitesinin artırılması ve dolayısıyla daha fazla mal ve hizmet üretilmesi demektir. Bu hedefe ulaşılıp ulaşılmadığı GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla) veya GSYH’deki (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) artış oranı (yüzdesi) ile ölçülür.

GSYH’nin nüfusa bölünmesi sonucunda “kişi başına düşen ortalama gelir” elde edilir.

Hükümetlerin hedefi de ülkedeki milli geliri ve özellikle “kişi başına düşen milli gelir” seviyesini arttırmaktır. Çünkü insanların gelirleri ve dolayısıyla satın alabilecekleri mal ve hizmetler (alım gücü) ne kadar fazla olursa kendilerini o derece mutlu ve müreffeh hissederler. (Alım gücü fazlalığının gerçek mutluluğun ve huzurun kaynağı olup olmaması başka bir tartışmanın konusu). İşte hükümetlere düşen de bunun sağlanması için gerekli ekonomik politikaları uygulamaktır.

Mesela bugün “zam ve faiz arttırımı” hükümetin bir ekonomik politikasıdır. 

Sebebi enflasyondaki düzensiz artış. Amaçları ise düzeni bozulmuş olan piyasa ekonomisini iyileştirmek.

Enflasyon, sınırlı kaynakların yanlış yönlendirilmesine sebeptir. Enflasyon; etkinlik, adil gelir dağılımı ve büyüme gibi temel ekonomik hedeflerin elde edilmesini güçleştirir. 

Şu durumda bir ülkede enflasyon fazla ise fiyat istikrarı yoktur. Pahalılık da bu yüzdendir. Fiyat istikrarının olmaması ise ekonomi politikasının zayıflığından kaynaklanır. 

Piyasa, arz ve talepten oluşur. Piyasa dengesi, üretimdeki fiyat ve miktar dengesiyle ilgilidir. Bundan dolayı piyasa ekonomisine aykırı olarak faizin azaltılması/arttırılması politikası, arz-talep dengesini bozacaktır. 

Devletin fiyat kontrolüne gelelim. Bu da iki türlüdür: Tavan fiyat kontrolü ve taban fiyat kontrolü. Özellikle tavan fiyat kontrolü, piyasa ekonomisini olumsuz etkileyecektir.

Söz gelimi yıllık kira artışlarını piyasa ekonomisine (TÜFE oranlarına) tabi kılarak sınırlamak yerine kanunla yüzde 25 ile sınırlandırma iradesi, arz-talep dengesini bozmuştur. 

Türkiye’de bir de döviz kıtlığı var. Bu sebeple hammadde ve ara mal ithalatı kolaylıkla yapılamıyor. İthal girdilere bağımlı olan birçok sanayi dalında üretim çok azalmış ve üretilen malların fiyatında büyük artışlar var.

Toplumun ortalama refah düzeyinin asıl göstergesi olan kişi başına düşen milli gelirde, Türkiye’nin, 2022 yılı itibariyle 81’incilikle tarihî dip noktayı gördüğü de verilerle sabit. 

Sonuç:

Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik, toplumsal ve siyasi krizinin yaşanacağı yolundaki bazı tahminler gerçek olabilir.

1979 ekonomik krizinde ampule tavan fiyat kontrolü getirilmişti.

Bugün ise yetkiyi kontrolsüz kullanan ampulün sahibine (AKP hükümetine) “tavan yetki kontrolü” getirilmeli.  

Zira ekonomistler; ekonomideki dengenin sağlanmasını şeffaf ve hesap verebilir bir yönetimin varlığına bağlıyor.

Okunma Sayısı: 179
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsraf önce devlette bitmeli

    Ağaç kesimi derhal durdurulmalı

    Akaryakıt zamları internetten alışverişi artırdı

    Açlık sınırı Temmuz’da 13 bin liraya yaklaştı

    Gazete ve dergi sayısı azaldı

    Yargı kararına rağmen iade edilmediler

    Döviz arayışının yeni durağı Çin

    Borç hapiste ödenir mi?

    Geçen yıl 5, bu yıl 50 lira

    Benzine iki ayda 15.5 TL zam

    Galatasaray Zalgiris deplasmanında berabere kaldı

    Meriç Nehri’nde alarm

    Ek MTV’ye iptal davası

    Zor şartlarda gelen 494 puan sevinci

    İstanbul’da taksi başına 837 yolcu düşüyor

    Sudan’da bilanço ağırlaşıyor

    İsrail’de hükümete karşı protestolar sürüyor

    Evliya Çelebi’nin seyahatleri Google Maps’te

    Rusya’da cinsiyet değişikliği yasaklandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yargı kararına rağmen iade edilmediler
    Ali FERŞADOĞLU

    AKP kapitalist mi, Kemalist mi, dindar mı?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İttifak ihtiyacı devam ediyor
    Mehmet Soydan

    Diyanet’in hutbeleri
    Genel

    İsraf önce devlette bitmeli
    Genel

    Geçen yıl 5, bu yıl 50 lira
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Lozan’ın içyüzü (2)
    Genel

    Döviz arayışının yeni durağı Çin
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Gıybetten nefret” dersi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.