Tavan yetki kontrolü

Batılılar insanların sınırsız tüketim isteklerinin sınırlı (kıt) kaynaklarla en iyi nasıl tatmin edileceğini inceleyen sosyal bilim dalına “ekonomi” diyor.

Sınırlı denilen bu kaynaklarla mal ve hizmet üretimi için dört ana üretim faktörüne ihtiyaç vardır: Emek, doğal kaynaklar, sermaye ve girişimci ruh.

Evet, bir ülkede ekonomi politikasını hükümet belirler. Her hükümet; ekonomide etkinlik, gelir dağılımı, büyüme ve istikrar ile iç ve dış borçlardan kaçınmak gibi hedefleri gözetmeli.

Ekonomik büyüme, ekonominin üretim kapasitesinin artırılması ve dolayısıyla daha fazla mal ve hizmet üretilmesi demektir. Bu hedefe ulaşılıp ulaşılmadığı GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla) veya GSYH’deki (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) artış oranı (yüzdesi) ile ölçülür.

GSYH’nin nüfusa bölünmesi sonucunda “kişi başına düşen ortalama gelir” elde edilir.

Hükümetlerin hedefi de ülkedeki milli geliri ve özellikle “kişi başına düşen milli gelir” seviyesini arttırmaktır. Çünkü insanların gelirleri ve dolayısıyla satın alabilecekleri mal ve hizmetler (alım gücü) ne kadar fazla olursa kendilerini o derece mutlu ve müreffeh hissederler. (Alım gücü fazlalığının gerçek mutluluğun ve huzurun kaynağı olup olmaması başka bir tartışmanın konusu). İşte hükümetlere düşen de bunun sağlanması için gerekli ekonomik politikaları uygulamaktır.

Mesela bugün “zam ve faiz arttırımı” hükümetin bir ekonomik politikasıdır.

Sebebi enflasyondaki düzensiz artış. Amaçları ise düzeni bozulmuş olan piyasa ekonomisini iyileştirmek.

Enflasyon, sınırlı kaynakların yanlış yönlendirilmesine sebeptir. Enflasyon; etkinlik, adil gelir dağılımı ve büyüme gibi temel ekonomik hedeflerin elde edilmesini güçleştirir.

Şu durumda bir ülkede enflasyon fazla ise fiyat istikrarı yoktur. Pahalılık da bu yüzdendir. Fiyat istikrarının olmaması ise ekonomi politikasının zayıflığından kaynaklanır.

Piyasa, arz ve talepten oluşur. Piyasa dengesi, üretimdeki fiyat ve miktar dengesiyle ilgilidir. Bundan dolayı piyasa ekonomisine aykırı olarak faizin azaltılması/arttırılması politikası, arz-talep dengesini bozacaktır.

Devletin fiyat kontrolüne gelelim. Bu da iki türlüdür: Tavan fiyat kontrolü ve taban fiyat kontrolü. Özellikle tavan fiyat kontrolü, piyasa ekonomisini olumsuz etkileyecektir.

Söz gelimi yıllık kira artışlarını piyasa ekonomisine (TÜFE oranlarına) tabi kılarak sınırlamak yerine kanunla yüzde 25 ile sınırlandırma iradesi, arz-talep dengesini bozmuştur.

Türkiye’de bir de döviz kıtlığı var. Bu sebeple hammadde ve ara mal ithalatı kolaylıkla yapılamıyor. İthal girdilere bağımlı olan birçok sanayi dalında üretim çok azalmış ve üretilen malların fiyatında büyük artışlar var.

Toplumun ortalama refah düzeyinin asıl göstergesi olan kişi başına düşen milli gelirde, Türkiye’nin, 2022 yılı itibariyle 81’incilikle tarihî dip noktayı gördüğü de verilerle sabit.

Sonuç:

Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik, toplumsal ve siyasi krizinin yaşanacağı yolundaki bazı tahminler gerçek olabilir.

1979 ekonomik krizinde ampule tavan fiyat kontrolü getirilmişti.

Bugün ise yetkiyi kontrolsüz kullanan ampulün sahibine (AKP hükümetine) “tavan yetki kontrolü” getirilmeli.

Zira ekonomistler; ekonomideki dengenin sağlanmasını şeffaf ve hesap verebilir bir yönetimin varlığına bağlıyor.