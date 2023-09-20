Yedinci yargı paketi detayları

Eylül 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 7445 sayılı “İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair” Kanun, önemli düzenlemeler içermektedir.

Bir önceki köşe yazımızda zorunlu arabuluculuk kapsamındaki kira uyuşmazlıklarını ele almıştık. Bugün de kira uyuşmazlıkları dışında arabuluculuğa dahil edilen diğer konulara odaklanmak istiyoruz.

1. Kat Mülkiyeti Kanunu ve komşu haklarından kaynaklanan uyuşmazlıklar:

Kat mülkiyeti uyuşmazlıklarının arabuluculuk kapsamına alınması, apartman ve sitelerdeki ortak sorunlara alternatif bir çözüm sunsa da bazı konuların arabuluculukla çözülmesi zor görünüyor. Mesela aidat ödemelerini geciktiren kat maliklerine gecikme tazminatı ve yasal faiz uygulanması gerekirken, yöneticinin arabuluculuk aşamasında sadece asıl alacağı kabul etmesi, diğer kat maliklerine karşı haksızlık oluşturabilir. Çünkü yöneticinin gecikme tazminatı ve faiz talebinde bulunabilmesi için genel kurul kararı ile yetkilendirilmesi gerekir.

Ancak arabuluculuk, özellikle komşuluk ilişkilerinden kaynaklanan diğer sorunlarda etkili bir çözüm yöntemi olarak kabul edilebilir. Mesela üst kattan sızan su alt kata zarar verdiğinde komşular meselelerini arabulucu eliyle kolaylıkla çözebilir.

2. Taşınır ve taşınmazların paylaştırılması ve ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıkları:

İzale-i şüyu olarak da bilinen “ortaklığın giderilmesi davası”, paylı veya elbirliği mülkiyeti altındaki taşınır veya taşınmaz malların paydaşlar arasındaki birlikte mülkiyet ilişkisinin sona erdirilmesini amaçlayan bir hukuki süreçtir. Bu tür bir davada ilk olarak, ortak malın pay oranlarına göre bölünmesi (aynen taksim) talebi değerlendirilir. Ancak, malın niteliği ve paydaşların durumu gibi faktörler aynen bölünmeyi engelliyorsa, malın satılması ve kalan net bedelinin adil bir şekilde paylaşılması yoluna gidilir. Esasında bu dava, taşınmaz mallarla sınırlı değildir; taşınır mallar için de geçerlidir.

Burada önemli bir noktaya daha değinelim. Tüketici, iş ve ticaret davalarında arabuluculuk son tutanağı avukat imzasıyla icra edilebilir. Ancak 7445 Sayılı Kanun, ortaklığın giderilmesi arabuluculuk sürecinde farklı bir usul öngörmüştür. Bu kanuna göre, taşınmazla ilgili “anlaşma belgeleri” için taşınmazın bulunduğu yerdeki, diğer anlaşma belgeleri için ise arabulucunun görev yaptığı yerdeki sulh hukuk mahkemesinden “şerh” alınması gereklidir.

3. Ticari ve iş uyuşmazlıklarıyla ilgili itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davaları:

Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikle, Kanunun 5/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve “konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında” ibaresi, “... para olan alacak, tazminat, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarında” şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklik 01/09/2023 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu davalar artık zorunlu arabuluculuk kapsamında.

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle, Kanunun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasına “Bu alacak ve tazminatla ilgili itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davaları hakkında birinci cümle hükmü uygulanır.” ifadesi eklenmiştir. Bu düzenleme de 01/09/2023 tarihinde yürürlüğe girdi. Böylece bu türden iş uyuşmazlıklarında arabuluculuk zorunlu hale gelmiş oldu.

Her durumda, bu yeni düzenlemelerin etkinliği ve uygulanabilirliği zaman içinde daha da netleşecektir.

