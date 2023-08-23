Yeni Asya’nın misyonunu anlamak-2

Başarılı bir tarz ve tutum, büyük olaylarda kendini gösterir.

İlkelerimize uygun hareket etmek, zorlu imtihanlarda gerçek değerini bulur. Zira prensiplerimiz zorlu anlarda sınanır ve sadakatimiz imtihanla ispat edilir. Sadece iddialarla değil ona uygun eylemlerle anlam kazanırız. Geçmiş başarılar yeterli değildir, sadakat mütemadiyen pratiğe dökülmelidir.

Yeni Asya, bu neviden kritik durumlarda haktan yana tavrı ve derin perspektifiyle öne çıkmıştır. Bilhassa büyük olaylara ve hayatî meselelere bütünsel bir bakış açısı sunar. Toplumun rehberi olarak görev yapar, tefrika çıkarmaz, tefrikaya izin vermez. Fikrini ve gerekçelerini net şekilde ifade eder.

1980 Darbesi’nin ardından darbecilerce yazdırılan 1982 Anayasası, referandumda yüzde 91,37 evet oyu alarak kabul edilmişti. Ancak, Yeni Asya’yı çıkaran ekip ve sahiplenenler; içeriği, hazırlanışı ve kabule zorlanışı itibariyle açıkça antidemokratik olan bu anayasaya karşı çıkarak farklı bir irade ortaya koymuştu. Millet iradesinin darbe ile baskı altına alındığını vurgulayan Yeni Asya, Anayasa’nın meşruiyetini sorgulamıştı. O günlerde “marjinal” ve “radikal” bulunan bu duruşun doğruluğunu zaman ispatlamıştır.

2016 yılında yaşanan 15 Temmuz olayı da benzer bir sınav niteliği taşıdı. Bugün birçok hukukçu ve akademisyen, 15 Temmuz olayı hakkında veya 15 Temmuz sonrasında terör örgütü üyeliği gerekçesiyle yürütülen yargılamaların yeterince adil olmadığını dile getiriyor.

Yargıtay’ın pek değil ama Anayasa Mahkemesi’nin, verilen kararlarda bazı durumlarda hak ihlali tespiti yaptığını görmekteyiz. Yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye’yi bu davalardaki hak ihlalleri nedeniyle tazminata mahkûm etmektedir.

15 Temmuz öncesi ve sonrasındaki duruşu ve öngörüleri dikkate alınarak bakıldığında Yeni Asya haklı çıkmış görünüyor. Özellikle “terör örgütü suçu” kapsamında değerlendirilen eylemlerin detaylarının ve bağlamlarının gözden geçirilmesi gerektiğine baştan beri vurgu yapmıştı. Bu yaklaşımın doğruluğu zaman içinde anlaşılmış ve Yeni Asya’nın bu imtihanı da başarıyla geçtiği görülmüştür.

Yeni Asya’nın başarısının temel nedeni, misyonuna ve temel değerlerine sadakati muhafaza etmesi ve günceli doğru değerlendirmesidir.

Bu bir örnekliktir. Yeni Asya bunun için var ve bu konuda öncülük de Yeni Asya’ya düşüyor.

Diğer cemaatler toplumsal olayları zamanın ruhuna uygun şekilde ve Kur’an’ın nuruyla değerlendirmeli ve doğru yol haritasını buna göre çizmelidirler.

Bu aynı zamanda Yeni Asya’nın gönüllülerine de bir derstir. Her büyük olayda olduğu gibi, 15 Temmuz sonrasında da Yeni Asya’nın bazı gönüllüleri elbette farklı fikirleri savunmayı ve fikrinde ısrarcı olmayı seçebilirdi ve seçmiştir. Ancak çoğunluk sağduyusuna ve ortak akla tabi olmak yerine yeni çığırlar açmakta ısrar etmenin vebali yüksek olur.

Farklı fikirlerin sahipleri, sabırla, zamanı kullanarak, renkli görüşlerini uygun ortamlarda ve uygun üsluplarla sunmayı sürdürebilir ve hatta sürdürmelidir. Ancak birlik ve beraberlik ilkesini korumalı, “tek doğru benim doğrum” anlayışına asla girmemeli, ayrıştırıcı davranışlardan kaçınıp daima birlikte hareket ederek, topluluk içinde uyumu sağlamalıdır.

Zira zaman, bilhassa bu tür hallerde; uhuvvet, ittihad ve tesanüd zamanıdır.