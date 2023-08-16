Yeni Asya’nın misyonunu anlamak

Zaman zaman Yeni Asya’nın misyonunu ve vizyonunu anlamamaktan kaynaklanan bazı tartışmalar yaşanıyor.

Düzenli okuyucular elbette neyin ne olduğunu biliyor, ama özellikle bazı ideolojik çevrelerde ve siyasete saplanmış dindar kardeşlerimiz arasında, bu gazetenin gerçek amacını kavramak konusunda bir eksiklik ve hatta kötü niyet gözleniyor.

Yeni Asya, Kur’an’ın bir nuru olan Risale-i Nur’un bakış açısıyla 54 yıldan bu yana toplumu bilgilendirmeyi ve düşündürmeyi amaçlayan bir platform olarak faaliyet gösteriyor. Ancak, bazı kesimler bu misyonu yanlış anlayarak, Gazeteyi sadece belirli bir siyasî görüşü desteklemek amacıyla yayınlanan bir araç olarak görüyorlar.

Güncel meselelerde doğru bir bakış açısı kazanmak için temel referansımız Kur’an ve onun güncel tefsiri Risale-i Nur’dur. Bu eserler, hayata, dünyaya, ahirete ve cihana dair kapsamlı bir perspektif sunar. Bu nedenle, bu önemli kaynakların rehberliğinde “geçmişten ders çıkarıp geleceğe umutla bakmak” mümkün. Bunu da iftiharla söylüyoruz.

Dindar kardeşlerimiz arasında, Yeni Asya’nın dinî değerlere verdiği önemi ve bu değerleri toplumsal meselelerle nasıl birleştirdiğini anlamada bir eksiklik göze çarpıyor olabilir. Zira Gazete, dinî değerleri yaşanılan dünyanın gerçekleriyle sentezlemeye çalışırken, bazen, dış etkiler sebebiyle yanlış anlaşılabiliyor. Sosyal ve siyasî konular bunun en çarpıcı örnekleri. Ancak asıl hedefi, hem insanları manevi değerleri korumaya teşvik etmek hem de toplumsal konularda düşünmeye sevk etmektir.

İdeolojik bakış sahibi muterizler farklı bakış açılarını anlamadıkları için Yeni Asya’nın gerçek potansiyelini görmekte zorlanabilirler. Onun için insaflı olmalarını tavsiye ediyoruz.

Sözgelimi muhalif saflardan Aydınlık Gazetesi, Yeni Asya’nın Lozan Antlaşması’yla ilgili yazılarına karşı çarpık bir yaklaşım sergiliyor: “Nurcuların hedefinde Lozan var!”

Aydınlık Gazetesinin dikkatini çeken, Yeni Asya’nın son bir haftadır Lozan Barış Antlaşması’nı gündemine almış olması. Yeni Asya’nın kalemlerinden yükselen ses, Lozan’ın İslam’a yönelik saldırılara yol açtığı gerçeği üzerine kurulu. Ancak, Yeni Asya ve yazarlarının kırıksız çizgisine ve adil ve seviyeli bir platform oluşturma hedefine bakıldığında, bu tür sataşmaların haksızlığı aşikâr. Zaten Lozan ile alakalı önemli şahısların hatıra kitapları ve görgü sahiplerinin görüşleri, tartışmanın daha geniş bir açıdan ele alınması gerektiğine işaret ediyor.

Bu bir fırsat olarak telâkki edilmeli. Tâ ki doğrular gün yüzüne çıksın.

Özetle, Aydınlık’ın ve böylesi muhaliflerin eleştirilerini ciddiye almak mümkün değildir.