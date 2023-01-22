Enerji haberleri

Türkiye’de son yıllarda ağzından hiç düşürmediği bir husustan bahsetmek istiyorum. Keşke bu ifade edilen gerçek olsa.

Bundan kim memnun olmaz. Ama bunun bir siyasi malzeme yapılması işin ciddiyetini ‘acaba’ya dönüştürüyor. Bu konuda yapılan uğraşları incelediğimiz zaman pek çok defa bunlar gündeme gelmiş ve özellikle de seçime yakın zaman dilimlerinde alevlenmiştir. İnşallah bunlar bir gün gerçek olur da hep birlikte seviniriz ve dışa bağımlı olmaktan kurtuluruz.

2003-2020 yılları arasında en az 30 kez doğalgaz veya petrol keşfi haberi yayınlanmış.

Journo internet sitesi, “Haberlerde kalan keşifler” başlığı altında son yıllarda müjdelenen 10 enerji keşfini derlemiş. Bu derlemelerde, söz konusu müjdelerden bazılarında, “Türkiye’nin 40 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak” petrol keşiflerinden bahsedildiği yer alıyor.

Enerji kaynağı müjdelerinin, vatandaşın hayatına yansımaması ise petrol keşfi açıklamalarının yanlış yapılmasından kaynaklanıyor. Medyascope’a konuşan petrol jeoloğu Dr. Sezgin Aytuna, “Petrol kuyusu açılmadan önce sismik araştırmalar yapılır. Rezerv hesabı yapılır, etraftaki kuyulardan gelen bilgilerinden faydalanır. Bu rakamlar açıklandığı zaman o miktar alınacak sanılıyor. Genelde üretilebilecek petrol rezerv rakamının yüzde 25-30’undan faydalanılır, yüzde 70’i yer altında kalmaya mahkûm. Bunun doğru açıklanması lazım” demiş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2020 yılının Haziran ayında, yeni enerji kaynaklarını müjdelemesinin ardından DW Türkçe’ye konuşan enerji uzmanı Arif Aktürk, “Müjdeli açıklamaların faturalara yansımadığını BOTAŞ’ın açıklamalarından da gördük” demiş. Aynı haberde, petrol mühendisi ve enerji uzmanı Necdet Pamir’in, “Müjde olsa seviniriz, rezerv de olsa seviniriz ancak şu an itibariyle açıklananlar bulgudan öteye geçmiyor” sözleri de yer vermişti.