Bediüzzaman’dan bir Avrupa tahlili

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin Avrupa tahlili içerisinde hiç bahsedilmeyen bir husus vardır ki bu husus Batı ahlâkında benimsenmiş olan düello uygulamasıdır.

“Memleketimiz Avrupa’ya kıyas edilmez. Çünkü orada, düello gibi çok şiddetli vasıtalarla, açık saçıklık içinde namus bir derece muhafaza edilir. İzzet-i nefis sahibi birisinin karısına pis nazarla bakan, boynuna kefenini takar, sonra bakar.” (24. Lem’a)

Asya ve Avrupa insanı yaşadıkları coğrafya itibari ile farklı tabiatlara sahiptir. İslâm âleminin bulunduğu kıt’a sıcak memleketlerden oluşmaktadır. Avrupa insanı ise daha ziyade soğuk ülkelerde yaşamaktadır.

Bu durum bulunulan yere göre giyim ve yaşama tarzının değişikliğine sebep olmaktadır. Avrupa kültüründe benimsenmiş düello uygulaması için Eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk şöyle bir değerlendirme yapmaktadır: “Batı ahlâkında kurnazlık, ikiyüzlülük ahlâksızlık sayılır. Pusu yasaktır. O nedenle pusu kurarak insan öldürme bütün Batı ceza yasalarında iğrenç, buna başvuranlar da şerefsiz, aşağılık insanlar sayıldıklarından en ağır cezalarla cezalandırılmışlardır. Bu suç bizde de vardır. Ancak eski ve yeni ceza yasalarında bunlar yanlış çeviriyle ‘canavarca hisle insan öldürme’ olarak adlandırılmıştır. Oysa bu kavramın temelinde ‘Brutus’ vardır ve aslı ‘Brutus biçiminde, yani pusu kurarak ya da arkadan vurarak öldürmedir. Batı ahlâkı diyor ki, ‘öldüreceksen bunu yüz yüze yapmalısın, pusu kurarak değil! Ahlâka dayanan bu mertçe dövüşün adı da düellodur.”

Bediüzzaman, Kur’ân’ın semavî ölçülerine göre insanlığa yol gösterebilmek için coğrafyaları ve kültürleri bütün yönleriyle okuyan büyük bir sosyologdur.