Demokrasi ile aramızdaki mesafe

Demokrasi niye tamamen bize gelemiyor sorusu yüz yıl önce aşiretler tarafından Bediüzzaman Said Nursî’ye sorulmuş bir sualdir. Bu suali hâlâ sormaya devam ediyoruz.

Demokrasi yolunda aldığımız mesafeyi terk edip gerisin geriye başa dönüyoruz. “Hukuku inşa ediyoruz, adaleti tesis ediyoruz ve demokrasiyi tahkim ediyoruz “ derken birden hepsini terk edip dönüp dolaşıp aynı yere tekrardan geliyoruz.

Said Nursî İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra aşiretlere demokrasiyi anlatırken demokrasinin sadece on kısmından bir kısmının bize gelebildiğini söyler. Vahşetengiz, yani korkutucu, cehâletperver, husumetefzâ olan sarp dağ ve derelerdeki vahşet ayılarından, cehalet ejderhasından ve husumet kurtlarından biçare meşrutiyetin korktuğunu ve kolaylıkla gelmeye cesaret edemediğini ifade eder. Yani demokrasinin tam anlamıyla yerleşmesine engel olan unsurları temsillerle anlatır. Toplumun cahil bırakılması ve sürekli o toplum içine çeşitli düşmanlıkların salınması ve yayılması demokrasinin orada yerleşmesini engellemek içindir. Toplum düşünmemeli ve sürekli birbirine düşman olmalıdır. Çünkü düşünen ve barışan bir toplum demokrasiyi isteyecektir. Eğer hakkını, hukukunu bilmez ve sürekli kavga ederse demokrasiyi değil baskıyı ve devamlı kontrol altında tutulmayı arayacaktır.

Toplum içinde insaniyete yakışmayan cahil davranışlar, vahşetler ve husumetler devamlı bulunmalıdır ki demokrasinin güzellikleri fark edilerek talep edilmesin. İşte Said Nursî, demokrasiyi istemeyenlerin nasıl bir plan uygulayacaklarını yüz yıl öncesinden tespit etmiştir. Onun için Münazarat eseri illetin teşhisi için siyaset tabiplerine bir reçetedir. Said Nursî; “Sizinle İstanbul arasındaki mesafe bir aylıktır. Fakat sizinle ehl-i meşrutiyet arasındaki mesafe bin aydan fazladır” diyerek demokrasiden ne kadar uzak olduklarını yine anlaşılır bir temsille izah etmiştir.

Demokrasi ancak cehalet gibi müthiş bataklığı, fakirlik gibi korkulu kıraçları, husumet gibi sarp dağları aşmakla gelebilecektir. Demokrasinin tamamına ulaşabilmek için toplum yeterli eğitim seviyesine çıkarılmalı, yine toplum fakirlikten kurtularak zenginleştirilmeli ve toplum kesimleri arasında sürekli körüklenen düşmanlıklar bitirilmelidir. İşte o zaman demokrasi ile aramızda bulunan mesafe gerçek manada kısalacaktır.