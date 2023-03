Ölüm hakikati gözümüzün önünde her gün gerçekleşen bir hadisedir. Nice taştan duvarlar yıkıldığı gibi kendini kuvvetli ve yenilmez sanan insanoğlu da ölüm karşısında yıkılmaktadır.

Madem ölümün hayattan ziyade bir isteği var ve madem hayat apartmanı da bir gün yıkılacak o zaman aklımızı başımıza toplayalım. Hayat apartmanının yıkılışını bir enkaza değil baki hayatta hiç yıkılmayacak bir apartmana çevirelim. Maddi enkazdan kurtuluşumuzdan daha önemli olan manevi enkazların da altından çıkalım. Bize el uzatan maddi kurtarıcılar gibi “Sesimi duyan var mı?” diyen manevi kurtarıcılara da ‘ben buradayım’ diyerek ses verelim.

Hayat apartmanının yıkılışını her gün yayın yapalım. Kaç kişinin ahiretini kaybedip kaç kişinin ise ahiretini kazanabildiğini konuşalım. Her vakit hayat apartmanından son durumu aktaralım. Acaba “mucize” bir kurtuluş var mı? Giden varsa acaba imanlı mı gitmiş? Gündemimiz her an hayat apartmanı olsun. Nasıl ki yıkılacağını bildiğimiz bir bina için maddi tedbirlerimizi alırız kesinlikle bir gün yıkılacak olan hayat apartmanı için de manevi tedbirlerimizi almalıyız. Maddi sarsıntılara karşı binamızı güçlendirmemiz gerektiği gibi manevi sarsıntılara karşı da hayat apartmanımızı imanla yenilemeli ve güçlendirmeliyiz.

Gerekiyorsa tövbe ve istiğfarla yeniden inşa etmeliyiz. Hepimiz yüksek bir apartmandan düşerek yuvarlanan bir şahıs gibiyiz. Evet, görelim veya görmeyelim, fark edelim veya etmeyelim hayat apartmanı yıkılıyor. Maddi enkazdan kurtuluşa vesile olan hayat üçgeni gibi manevi enkazdan kurtaracak olan iman çemberinin içine girelim. Girelim ki hayat apartmanımızın yıkılışı bize baki hayatta saadet ve huzurla dolu yeni bir hayat getirsin.