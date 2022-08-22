İhvan-ı Müslümin siyaset topuzunu terk etti

İslam dünyasının en büyük ve en etkili siyasal ağına sahip hareket olarak nitelendirilen Mısır merkezli Müslüman Kardeşler hareketi bir elinde hem nur hem de siyaset topuzu tutmakla ilerlemeye çalışmış bu nedenle müntesipleri ağır sonuçlarla karşılaşmıştır.

Siyasal İslam kavramının ortaya çıkmasının en önemli etkenlerinden olan bu hareket tüm İslam coğrafyasında kendisine benzeyen siyasi partilerin kurulmasına örneklik teşkil etmiştir. Bu nedenle İslam dünyasının genelinde benzer sıkıntılar ve sorunlar yaşanmıştır. Son olarak Müslüman Kardeşler hareketi Muhammed Mursi idaresinde ülke yönetimine gelmiş ancak 2013 yılında karşılaştığı askeri darbe ile görevden alınarak müntesipleri ile birlikte hapse atılmıştır.

Dinin siyasete alet edilmesi ile dine hizmet edilemediği gibi dine gelen zararlarda sınırsız olmuştur. 1950’ler ve 1960’larda Mısır’da iki kez hapse atılan ve son 40 yılın çoğunu sürgünde geçiren Müslüman Kardeşlerin Rehberlik Konseyi Başkanlığı vekili 85 yaşındaki İbrahim Münir, Reuters’a yaptığı açıklamada; “Sadece şiddet ve silah kullanımı değil, siyasi partiler arasındaki seçimler devlet tarafından organize edilse bile biz güç mücadelesini reddediyoruz. Bu tamamen bizim tarafımızdan reddedilmektedir” demiştir. Müslüman Kardeşler elindeki siyaset topuzunu atarak hem nur hem topuz tutarak ilerlenmeyeceğini anlamıştır. Kaybedilen yıllar, kaybedilen emekler, kaybedenler değerler ile Müslümanlar kazanımlarını zayi etmiştir. “...Topuz böyle bir zamanda kalbi ıslah etmez. O vakit küfür kalbe girer, saklanır, nifaka inkılâp eder. Hem nur, hem topuz-ikisini, bu zamanda benim gibi bir âciz yapamaz. Onun için, bütün kuvvetimle nura sarılmaya mecbur olduğumdan, siyaset topuzu ne şekilde olursa olsun bakmamak lâzım geliyor.”(Lem’alar)

Siyaset topuzuna bakmayan ve el atmayan nur talebeleri ise müspet hareket düsturu ile en ehemmiyetli olan iman hizmeti ile vazifelerine devam etmektedir. İnşallah bundan sonra İslam âleminde şekillenen ve gelişen siyasi hareketler bu ince düstura dikkat ederek aynı hatalara düşmeyecektir.