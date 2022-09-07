Meslek-i Risale-i Nur

Risale-i Nur mesleğini tarikatlara kıyas ederek onlara yaptıkları hücum ve saldırıların bir benzerini Nur Talebelerine yapmaya çalışanlar nur mesleğinin esasları karşısında mağlup olmuşlardır.

Öncelikle ürkütmek ve korkutmak ve devamında o mesleğin su-i istimâlatını göstermeyi denemişler fakat nur mesleğindeki sebat, sadakat ve ihlas düsturlarına karşı mağlup olmuşlardır. Ürken, korkan ve mesleğinin gerekliliklerini kötüye kullanan kişiler bulamadıklarından bu şekil saldırılardan geri adım atmışlardır.

İkinci olarak ise o mesleğin erkânlarının ve müntesiplerinin kusurlarını teşhir etmek yolunu denemişler fakat bütün şahsi enaniyetini, gurur ve inadını şahs-ı manevi havuzunda eriterek kardeşlerinde fani olmuş kişilerle karşılaşmışlardır. Şahsi hata ve yanlışları yakalayarak teşhir etmek girişimi karşısında güçlü bir şahs-ı manevi içerisinde birbirinin aynı olmak derecesinde ortak hareket eden fertleri bulmuşlardır. Kendi başına giderek şahsi kusurlar işlemesini bekledikleri talebelerin şahs-ı manevi içerisinde istişare ve meşveret merkezli hareketleri saldırı sahiplerini mahcup ve mağlup etmiştir. Özellikle günümüzde meşverete ve ihlas esasına dayanmayan kişi odaklı cemaat ve tarikatların lider ve müntesiplerinin kusurları teşhir edilerek insanlar oralardan uzaklaştırılmaktadır. Kişiler üzerinden yapılan saldırılarla meslekleri çürütülmekte ve rencide edilmektedir. Mâbeynlerinde tesanüdü kırmak ve üstatlarını ihanetlerle çürütmek ve mesleklerini fennin, felsefenin bazı düsturlarıyla nazarlarından sukut ettirmek gibi geniş çaplı saldırılara maruz kalmaktadırlar. “Risale-i Nur’un meslek-i esası, ihlâs-ı tam ve terk-i enâniyet ve zahmetlerde rahmeti ve elemlerde bâki lezzetleri hissedip aramak ve fâni ayn-ı lezzet-i sefihânede elîm elemleri göstermek ve imanın bu dünyada dahi hadsiz lezzetlere medar olmasını ve hiçbir felsefenin eli yetişmediği noktaları ve hakikatleri ders vermek olduğundan, onların plânlarını inşaallah tam akîm bırakacak.” (Tarihçe-i Hayat) hakikati, Risale-i Nur mesleğinin farkını göstermekte ve tüm hücumları geri çevirmesinin sebebini açıklamaktadır.