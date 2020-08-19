Risale-i Nur dersleri zalimlerin zulümlerine taraftar olmaktan; “Zulmedenlere en küçük bir meyil göstermeyin; yoksa Cehennem ateşi size de dokunur.” (Hûd Sûresi, 11:113) âyetini hatırlatarak sakındırır.

Zulme taraftar olanların bu âyette belirtilen şiddetli tehdid-i İlâhî tokadına mazhar olduğunu ifade eder. “...Zâlimlerin zulümlerine hasbî olarak mânen iştirak eder, bil’istihkak cezasını da dünyada, âhirette çeker.” (Emirdağ Lâhikası) hakikatiyle, zulme iştirakin dünya ve ahirette ki cezasını gösterir. Ahirette ki cezanın nasıl olacağı âyette ifade edilmektedir.

Zulme bilerek, isteyerek, gönül rızası ile iştirak edenlere Cehennem ateşinin dokunacağı âyet-i kerimeden anlaşılmaktadır. Peki, zulme taraftarlığın dünyadaki cezası nasıl olabilir? Zulme iştirak edenler dünyada da manevî bir Cehennem halini yaşar mı? Yine Nurlar’dan aldığımız derse binaen bu soruların cevabı “evet” olacaktır.

Zulme taraftarlık neticesinde manevî bir sıkıntı, vicdanın hararetle sızlaması, aklın basiretini, kalbin şefkatini yitirmesi halleri meydan alır. Zalimlerin zulümlerine taraftar olanlar taraftar oldukları şahısların bir zaman sonra ilgi ve alâkasını kaybederler.

O şahısların kendisine arkasını dönmesi, görmezden gelmesi, hararetli savunuculuğunu unutmuş olması gibi davranışlarıyla karşılaşırlar. Yapmış oldukları zulme taraftarlığın cezasını bizzat taraftar olduğu şahıslar eliyle görürler.

Bu durum zulme taraftar olan şahsın dünyada da bir nevî cezadır.