Asrımızdaki hastalıklar

Hazret-i Üstad, Hutbe-i Şamiye’de İslam Alemini geri bırakan altı tane hastalığı sıralarken bunlardan birisi de “Sıdkın yani doğruluğun hayat-ı içtimaiye-i siyasiyede ölmesi” olarak ifade etmektedir. Başka bir yerde de “Siyasette lafız mananın zıddıdır” diyerek mevcud zamanımızda siyasetin içtima-i hayatımıza verdiği zarara dikkat çekmektedir.

Bu hal kardeşler arasında anlaşılmaz ayrılıkları meydana getirmiştir. Bazıları hayali bir kahraman icad edip siyasi yetersizliklerini o hayali kahramanın arkasına saklanarak çeşitli hilelerle çok sakıncalı bir şekilde meslek ve meşrebimize uymayan bir tarzda icra etmeye yeltenmektedirler.

Fakat o arkasına saklandıkları hayali kahraman onları kurtaramayacağı gibi kendini bile kurtaramaz.

Hazret-i Üstad “Ben tahmin ediyorum ki bütün küre-i arzın bu yangınında ve fırtınalarında selâmet-i kalbini ve istirahat-i ruhunu muhafaza eden ve kurtaran yalnız hakikî ehl-i iman ve ehl-i tevekkül ve rızadır” diyor.

Fakat ne yazık ki bunu anlamayan ve gazetemizin yaptığı ikazları umursamaz görünen bazı kimseler, Hz. Üstad’ın hastalık olarak ifade ettiği adavete muhabbet etmektedirler.

İngiltere Avam Kamarasında Lord Gürzon’un konuşmasına verdiği cevap ve yine Hz. Üstad’ın büyük bir zındıka cereyanı dünyayı bilhassa Alem-i İslam-ı ve ülkemizi karıştırmak istemektedir. Buna alet olmamak lazım. Üstad Hazretlerinin siyasi meselelerdeki görüşlerini anlatıp ona göre hareket etmemiz lazımdır. Ülkemizde yaşanan son hadiseleri dış güçler olarak değerlendirmek sadece yapılan hataları küçük gösterip bu kudsi davayı sulandırmak ve asrımızda yaşanan manevi boşluğu çorak topraklara inen Rahmet gibi gelen Risale-i Nuru bir cihette anlamamaktır. Siyasî meselelerde Bediüzzaman’ı dinler ve ona göre hareket ederken çeşit çeşit sari hastalıklar gibi intişar eden istibdadı görmezden gelemeyiz. Himmetimizi ve gayretimizi milletin menfaati için harcamalıyız.