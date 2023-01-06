Bir medrese-i Yusufiye hatırası

Yıl 1972 bir ay hapis, 1973 üç ay hapis yattığımız yıllarda suçumuz sadece Risale-i Nur okumaktı. Siyasi suçlu olarak konulduğumuz askeri hapishanede 1968 kuşağı olarak bilinen sol görüşlü bir çok kimselerle hapis yattık.

Hava saati denilen bahçeye çıkma zamanında onlarla beraber hapishanenin meşhur top atma olarak bilinen bahçe yürüyüşünde beraber olur ve müsait zamanlarımızda fikir alışverişinde bulunurduk. Çoğu zaman ters düşsek de bazı konularda fikir birliği içinde olurduk.

Bizim koğuşta bir Alman vardı Hans adında biri. Türkçeyi çok az bildiği için yarım yarım konuşur bizi güldürürdü. Biz maç yapacağımız zaman o idare ederdi. Bir gün yine bizleri ayırırken ‘bunlar müslim’ diye bizi ayrı gruba ayırdı. Fakat diğer grup “Yahu biz Müslüman değil miyiz?’ deyip itiraz ederken iş çıkmaza girdi. Hans, “Evet siz de müslim ama bunlar lüks müslim’ diyerek namaz kılan arkadaşları böyle kurtarmıştı.

O zamanlar saat akşam 8’de hergün Kur’an okunur ve güzel okuyuşlarıyla bizleri çok memnun ederdi. Saat 8 oldu mu Hans, Kahire’de okunan Kur’an-ı radyo yayınından bulur hemen bizim yatağa getirir. Hans seslenirdi: Hasan, Arabiş Arabiş’ diye bize Kur’an-ı dinlettirirdi. Allah hidayet versin. Sağ ise kulakları çınlasın.

İşte böyle günler geçerken karşı bahçede bulunan aynı sol görüşe sahip kimseler bizimle görüşüp konuşan arkadaşlarına uzaktan bizleri samimi görünce ‘bunlar kim?’ diyorlar. Bizim bahçede olanlar da ‘bunlar Nurcular’ diye cevap veriyorlar. Karşı taraftan hayret ve korku içinde “Yahu ne yapıyorsunuz o Nurcular sizi keserler” deyince; bizim arkadaşlar ‘hayır hayır’ diye karşılık verirlerdi. “Bizlere yanlış tanıtmışlar bu arkadaşlar fikir adamları gayet güzel fikirleri ve anlayışları var” diyerek mukabele etmeleri bizleri memnun etti. Bir yıl sonra tekrar girdiğimizde üç ay kadar kaldık. 1972’deki arkadaşlar hapse tekrar girdiğimizde bizi görünce ‘Hoşgeldiniz Nurcular, siz yine gider yine gelirsiniz’ diye latife yapıyorlardı.

Mevcud olan sıkı yönetimi kaldırmamak için bizim gibi siyasî suçlularla beraber başka suçluları da aramıza koyuyorlardı. Ve üç aylık bir süreden sonra merhum Bekir Berk abinin müdafalarıyla bizi serbest bıraktılar.