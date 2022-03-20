Şiir - Hasan Şen, İzmir

Ezanlar okunsun, bayrak dalgalansın, diye Arşa yükselen burç kalenin Kan ve terle koca bir destan yazıldı. Her karış toprağında, Çanakkale’nin. Ateşle kanla savruldu her tarafa Yüz binlerce kafa, kol, gövde, bacak Vatanda yükselsin, Tevhid sesleri. Ve “hiçbir zaman inmesin,” diye sancak. Gazinin göğsünde asılı şeref nişanesi Her yerde hissedilir şehitlerin nefesi Her taşta her kitabede daima yankılanır, “Çanakkale geçilmez!” diye haykıran sesi. Düşman vatanıma dikmişken nazarını Kaybetti şerefini, hem yoğunu varını. Şimdi boğazın sularını ürpertirken, rüzgar Öpmekte, köpüren dalga, şehit mezarını. Saygıyla anarım, ölmeyen o şehitleri. Saygıyla anarım, geri dönen gazileri. Vatan haritasına mührünü vuran Saygıyla anarım, ben Çanakkale’yi. Saygıyla geç, ses olmasın durgun akan suda Çünkü yüz binlerce şehit, şimdi uykuda. Hasan Şen, İzmir

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