Çanakkale’yi anarken

Hatırla kardeşim sen Çanakkaleyi
Çanakkale geçilmez diyen kanlı çiçeği
O şehidlik ki şehidin en güzel süsü
Asır geçti halâ söylenir o türküsü
Bir destan yazıldı mürekkebi kandır
Yazan kahramanların adı inançtır, imandır
Ana baba kardeş dost ve sevgililer
Gidenler dönmeyi hiç düşünmediler
Tevhid rüzgarları eserken derinde
Şimdi o şehidler cennet bahçelerinde
Tarih hatırlatıyor bize ecdadı coşturan kösleri
Kıyamete kadar sürecek olan ezan sesleri
Çanakkale’de o kahramanlar hep hayalimdir
O kahramanlar içinde biri benim dedemdir
Hasan ŞEN / İZMİR