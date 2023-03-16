Çanakkale’yi anarken

ŞİİR - HASAN ŞEN

Hatırla kardeşim sen Çanakkaleyi Çanakkale geçilmez diyen kanlı çiçeği O şehidlik ki şehidin en güzel süsü Asır geçti halâ söylenir o türküsü Bir destan yazıldı mürekkebi kandır Yazan kahramanların adı inançtır, imandır Ana baba kardeş dost ve sevgililer Gidenler dönmeyi hiç düşünmediler Tevhid rüzgarları eserken derinde Şimdi o şehidler cennet bahçelerinde Tarih hatırlatıyor bize ecdadı coşturan kösleri Kıyamete kadar sürecek olan ezan sesleri Çanakkale’de o kahramanlar hep hayalimdir O kahramanlar içinde biri benim dedemdir Hasan ŞEN / İZMİR

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