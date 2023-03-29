Haktan emir geldi mahzun oldu ins ü can
Dost dostuna kavuştu, aldı onu Yaradan
Çilelerle dolu ulvi bir davanın ardından
Nur iklimine gitti Hazreti Bediüzzaman
Sanki sükutta çığlık vardı ve durmuştu zaman
Sessizce ayrıldı aramızdan o Garibüzzaman
Bitmedi karanlıkları hatta sabah olduğu an
Çünkü, yoktu artık Nur Üstad o Nüru’z-zaman
Melekler fısıldadı, değil dediler sıradan birisi
Evet, o asrın imâmı Üstad Said Nursi
Nur yolcusu, durma coşkun sular gibi çağla
Âlem vefatına ağlarken durma sen de ağla
HASAN ŞEN