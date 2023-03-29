Şiir - Hasan Şen

Haktan emir geldi mahzun oldu ins ü can Dost dostuna kavuştu, aldı onu Yaradan Çilelerle dolu ulvi bir davanın ardından Nur iklimine gitti Hazreti Bediüzzaman Sanki sükutta çığlık vardı ve durmuştu zaman Sessizce ayrıldı aramızdan o Garibüzzaman Bitmedi karanlıkları hatta sabah olduğu an Çünkü, yoktu artık Nur Üstad o Nüru’z-zaman Melekler fısıldadı, değil dediler sıradan birisi Evet, o asrın imâmı Üstad Said Nursi Nur yolcusu, durma coşkun sular gibi çağla Âlem vefatına ağlarken durma sen de ağla HASAN ŞEN

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