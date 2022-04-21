Filistinlinin feryâdı

Şiir

Bir çöl çoraklığında duyulan feryat Yayıldı dalga dalga yaktı gönülleri Çekilen binlerce zulüm ve acı ki heyhât Koca İslâm âlemi, lâfı güzafta dilleri Nice peygamberin miras bıraktığını Harabeye çevirip yaptılar toprak yığını Ey Müslüman bırakma dua silâhını Hayâli ürperir insanın gördükçe o yerleri Haykırmadalar dünyaya gelin utanın! Mukaddesleri çiğneniyor yüce İslâmın Bitmemiş çilesi asırlardır yüce dâvânın Çağırın henüz terleri kurumayan şehidleri Varsın anlamasın şu zulümatlı dünya seni Dâim boynunda taşırsın kefiye denilen kefeni Söyle artık tiz perdeden destanlaşan besteni Uyanır Âlem belki uykudan işitince tekbîri Vatan sevdasını bilemez ölümden korkan Dönmeli her an damarlarda alevlenen kan Vatan için can vermek şereftir, hem de şan Özler şehid, güllerin doldurduğu bahçeleri Devam etmesin artık bu karanlık gece Rüya gibi geçip gitsin, bilinmez bilmece Buğulanan gözlerden yaş değil kan gelince Görelim hep beraber müjdeli fecirleri Sabır ve metanettir şimdi senden istenen Doğsun şafak, aydınlık eksilmesin ülkenden Ümitvar ol ki fecri sâdığı göreceksin sen Sabahın müjdesidir zulmün karanlık geceleri

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