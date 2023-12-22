Kahraman bir Nur talebesi: Mustafa Cahit Türkmenoğlu

Mustafa Cahit Türkmenoğlu Ağabey, 1970’li yıllarda Buca Yarı Açık Cezaevinde kalıyordu. Biz zaman zaman Bayram ağabey, Sungur ağabey ve diğer Nur talebesi kardeşler İzmir’e geldikleri zaman ziyaretine giderdik.

Çok zeki bir insandı. O sıralar 68 kuşağı olarak bilinen birçok solcunun affı görüşülüyordu. Türkmenoğlu ağabey, “Biz hapiste kalmaya razıyız, fakat bunlar yani komünizme hizmet edenler sakın hapisten çıkarılmasınlar” dedi. Ankara Hukuk Fakültesi mezunu olan Türkmenoğlu ağabey, o zamanda içeri alınanlardan en uzun zaman hapiste yatan Nur Talebesidir. Yaklaşık 4 seneyi aşkın bir zaman olarak hatırlıyorum.

1956’da Diyanet İşleri’nin Risale-i Nur’ları yeni yazıyla basmaması üzerine Hz. Üstad, “Bu onlara nasib olmayacak, o zaman siz basın” diye haber göndermiş. Türkmenoğlu ağabey, 1974’de hapisten çıkınca bizim dersanemizde bir müddet kaldı ve buna benzer çok hatıralar kendisinden dinledik.

Bunlardan bazıları da şu hatıralardır: Ankara’da Atıf Ural, Said Özdemir, M. Emin Birinci, daha sonraları Tahiri Mutlu, Ceylan Çalışkan gibi kahramanlarla birlikte yeni yazı risaleleri (Üstad müsaade etti) basıyor ve tashih için Üstada götürüyorduk, okuyorduk.

Üstad Kur’an hattından, okumaları tetkik ve takip eder, yanlışlar varsa tashih ederdi. Bir ara arkadaşlar dağıldı, ben yalnız kaldım. Ailemin yanına gitmek istiyorum bir türlü kısmet olmuyor, yalnız kaldığım için canım sıkılıyordu.

Bir gün yatacağım zaman kendi kendime, ‘benim hürriyetim yok mu, ben niye gidemiyorum?’ diye mırıldanmıştım. Birkaç gün sonra matbaada basılan Türkçe bazı yazıları tashih için Üstada götürdüm. Daha kapıdan girer girmez, benim yatarken mırıldandığım cümleyi bana biraz da kızarak “Ne hürriyeti, ne hürriyeti! Sen hizmetine devam et!” diyerek bana o mırıldandığım cümleyi hatırlattı.

Yine bir gün Emirdağ’ından Ankara’ya götürmem için bazı evraklar verdi ve acele Ankara’ya gitmemi söyledi. Ben Eskişehir’e gidip çeşitli ısrarlar karşısında orda kalınca, ertesi gün Üstad Eskişehir’e gelmiş dediler.

Ben de Üstadı tekrar göreyim diye (çünkü Üstad ile görüşmek apayrı bir huzur veriyordu) kaldığı yere gittim ve görüşmek istediğimi, ismimi verdim. Fakat Üstad “Ben onu tanımıyorum” demiş. Nasıl olur, daha dün bana bazı evraklar verdi, Ankara’ya gönderdi, nasıl tanımaz diyerek ısrar ettim. Birkaç ısrardan sonra gelsin demiş. Ben gittiğimde “Ben seni Ankara’ya göndermiştim, sen hâlâ buradasın. Risale-i Nur’un bir gün değil, bir saat bile gecikmemesi lâzım” diyerek acele Ankara’ya gitmemi söyledi.

Hatıralarımızda olan bir hadise daha var. Yine bir gün diş fırçasına macun koyup dişlerini fırçalamak için giderken, bazı kardeşler “Ağabey fırça başka bir hayvanın olabilir” deyince cevaben; “Kardeşim siz ne diyorsunuz? Bunu bana Bayram kardeş hediye etti. Şüpheli olsa hediye eder miydi?” diyerek o kimseleri susturdu.

İzmir’de kaldığı müddet içinde kendisinden çok istifade ettik. O zamanlar bizim motorlarımız vardı ve derse o motorlarla giderdik. Türkmenoğlu ağabey ‘motorize ekip’ diyerek latife ederdi. Az bir zaman da olsa onunla beraberce dershanede kalmak bizim açımızdan çok güzel şeylerdi. Uzun müddet hapiste kalmasını, ‘ahiretim için iyi olur inşallah’ deyip metanetle, kahramanca karşılardı.

Kendisi 2007 yılında vefat etti, fakat hatıralarıyla zihnimizde hâlâ yaşıyor. Kahraman ağabeyimize Cenabı Hak’tan rahmet diliyor, Nur talebesi kardeşlerle beraber anlattığı güzel hatıralarla ve dualarımızla gönlümüzde yaşatıyoruz.