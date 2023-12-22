"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2023 CUMA - YIL: 54

Kahraman bir Nur talebesi: Mustafa Cahit Türkmenoğlu

Hasan ŞEN
22 Aralık 2023, Cuma
Mustafa Cahit Türkmenoğlu Ağabey, 1970’li yıllarda Buca Yarı Açık Cezaevinde kalıyordu. Biz zaman zaman Bayram ağabey, Sungur ağabey ve diğer Nur talebesi kardeşler İzmir’e geldikleri zaman ziyaretine giderdik.

Çok zeki bir insandı. O sıralar 68 kuşağı olarak bilinen birçok solcunun affı görüşülüyordu. Türkmenoğlu ağabey, “Biz hapiste kalmaya razıyız, fakat bunlar yani komünizme hizmet edenler sakın hapisten çıkarılmasınlar” dedi. Ankara Hukuk Fakültesi mezunu olan Türkmenoğlu ağabey, o zamanda içeri alınanlardan en uzun zaman hapiste yatan Nur Talebesidir. Yaklaşık 4 seneyi aşkın bir zaman olarak hatırlıyorum.

1956’da Diyanet İşleri’nin Risale-i Nur’ları yeni yazıyla basmaması üzerine Hz. Üstad, “Bu onlara nasib olmayacak, o zaman siz basın” diye haber göndermiş. Türkmenoğlu ağabey, 1974’de hapisten çıkınca bizim dersanemizde bir müddet kaldı ve buna benzer çok hatıralar kendisinden dinledik. 

Bunlardan bazıları da şu hatıralardır: Ankara’da Atıf Ural, Said Özdemir, M. Emin Birinci, daha sonraları Tahiri Mutlu, Ceylan Çalışkan gibi kahramanlarla birlikte yeni yazı risaleleri (Üstad müsaade etti) basıyor ve tashih için Üstada götürüyorduk, okuyorduk.

Üstad Kur’an hattından, okumaları tetkik ve takip eder, yanlışlar varsa tashih ederdi. Bir ara arkadaşlar dağıldı, ben yalnız kaldım. Ailemin yanına gitmek istiyorum bir türlü kısmet olmuyor, yalnız kaldığım için canım sıkılıyordu. 

Bir gün yatacağım zaman kendi kendime, ‘benim hürriyetim yok mu, ben niye gidemiyorum?’ diye mırıldanmıştım. Birkaç gün sonra matbaada basılan Türkçe bazı yazıları tashih için Üstada götürdüm. Daha kapıdan girer girmez, benim yatarken mırıldandığım cümleyi bana biraz da kızarak “Ne hürriyeti, ne hürriyeti! Sen hizmetine devam et!” diyerek bana o mırıldandığım cümleyi hatırlattı.

Yine bir gün Emirdağ’ından Ankara’ya götürmem için bazı evraklar verdi ve acele Ankara’ya gitmemi söyledi. Ben Eskişehir’e gidip çeşitli ısrarlar karşısında orda kalınca, ertesi gün Üstad Eskişehir’e gelmiş dediler. 

Ben de Üstadı tekrar göreyim diye (çünkü Üstad ile görüşmek apayrı bir huzur veriyordu) kaldığı yere gittim ve görüşmek istediğimi, ismimi verdim. Fakat Üstad “Ben onu tanımıyorum” demiş. Nasıl olur, daha dün bana bazı evraklar verdi, Ankara’ya gönderdi, nasıl tanımaz diyerek ısrar ettim. Birkaç ısrardan sonra gelsin demiş. Ben gittiğimde “Ben seni Ankara’ya göndermiştim, sen hâlâ buradasın. Risale-i Nur’un bir gün değil, bir saat bile gecikmemesi lâzım” diyerek acele Ankara’ya gitmemi söyledi.

Hatıralarımızda olan bir hadise daha var. Yine bir gün diş fırçasına macun koyup dişlerini fırçalamak için giderken, bazı kardeşler “Ağabey fırça başka bir hayvanın olabilir” deyince cevaben; “Kardeşim siz ne diyorsunuz? Bunu bana Bayram kardeş hediye etti. Şüpheli olsa hediye eder miydi?” diyerek o kimseleri susturdu.

İzmir’de kaldığı müddet içinde kendisinden çok istifade ettik. O zamanlar bizim motorlarımız vardı ve derse o motorlarla giderdik. Türkmenoğlu ağabey ‘motorize ekip’ diyerek latife ederdi. Az bir zaman da olsa onunla beraberce dershanede kalmak bizim açımızdan çok güzel şeylerdi. Uzun müddet hapiste kalmasını, ‘ahiretim için iyi olur inşallah’ deyip metanetle, kahramanca karşılardı.

Kendisi 2007 yılında vefat etti, fakat hatıralarıyla zihnimizde hâlâ yaşıyor. Kahraman ağabeyimize Cenabı Hak’tan rahmet diliyor, Nur talebesi kardeşlerle beraber anlattığı güzel hatıralarla ve dualarımızla gönlümüzde yaşatıyoruz.

Okunma Sayısı: 135
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çekya'da üniversitede silahlı saldırı: En az 15 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

    Gazze aşırı açlık çekiyor

    Perakende Yasası değiştirilmeli

    Can kaybı 20 bini aştı

    Gazze’deki istihdamın yüzde 66’sı yok oldu

    Kendi çıkarının peşinde

    Bu faizle nasıl baş edeceksiniz?

    Hatay - Antakya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

    Gazze’deki çocuklar temiz suya erişemiyor

    Türkiye’de sansürde yeni hedef VPN

    İsrail savaş suçlusu

    İYİ Parti’de kriz derinleşiyor

    Ekonomi AB ile rahatlar

    Her şeyi sattınız, Filistin’i de satmayın

    Karadeniz Ereğli açıklarında batan geminin kayıp mürettebatı 33 gündür bulunamadı

    BM: Gazze'de yaşananlar silinmez leke olarak kalacak

    Blinken'dan "bağımsız Filistin Devleti" mesajı

    MB politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye yükseltti

    Lübnan: İsrail topraklarımızdan derhal çekilmeli

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    BİK’e ikinci hukuk dersi
    Osman ZENGİN

    Süleyman Demirel külliyesinde, Yeni Asya niye yok?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Said Nursî, Şeyh Said’i vazgeçirmeye çalıştı
    Ali FERŞADOĞLU

    Sizin de boynunuzun borcu değil mi ey dindarlar?
    Cevher İLHAN

    Ekonominin iflasının ilânı
    Şükrü BULUT

    Rus askeri mektebinin iki bahadır talebesi: Kafkas ve Türkistan…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim Aktaşcı

    Suya götürüp susuz getirmek
    Faruk ÇAKIR

    Çöküşü durduralım
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.