Kısaca anlatılamayacak kahraman bir dava adamı Mehmet Kutlular

Doğum 1938 vefat 2021’dir. Manisa’da askerlik yapar.

Üstadı ziyaret etmek için giden fakat görüşemeyen sayılı alimlerden Emin Hoca’nın (Zeyrek) sözleri sebebiyle Üstad’ı ziyaret edemeyen, fakat Üstad’ın talebeleriyle Risale-i Nur hizmetlerini yürüten büyük bir dava adamı ve Risale-i Nur hizmetlerinde ismi hiç unutulmayacak birisidir Kutlular Ağabey. Kendisiyle yirmi küsür sene yönetim kurulunda (Yeni Asya) beraberliğimiz var.

Kutlular Ağabey ile çok hatıralarımız var. Hangi birini anlatayım? Fakat kendi “İşte Hayatım” adlı kitabında birçok hadiseyi anlattığı için ben kısaca bahsetmek istiyorum ki: Almanya seyahatimizde Fransa-Paris’e kadar daha sonra beraber gittiğimiz umrede aynı otelde kalırken pek çok hatıralarımız oldu. Umrede her namaz vaktinde bir saat önce “Haydi Hasan kardeş gidelim.” Diyerek beni çağırır beraberce Kabe’ye, Medine’de ise Mescid-i Nebevi ’ye giderdik. On beş gün için gittiğimiz umreden onuncu gün dönmüştü. Anadolu’dan gelen Nur talebeleriyle görüşüp hizmetleri görüştüğü için “Burada ibadetten başka bir şey yok.” Diyerek döndü. Yeni Asya gazetesinde çalışanlar için çok fedakâr olduklarını söyler, takdir ile bahsederdi.

Üstad Hazretlerinin dünyayı yöneten bir zındıka cereyanından bahsettiği gibi Rahmetli Kutlular ağabey de bütün dizginlerin derin devletin elinde olduğunu, buna rağmen hizmetimize devam edeceğimizi, bu davadan başka bir şeyin akla gelmemesini tavsiye ederdi.

Kutlular Ağabey hakkında yazılacak hatıralar o kadar çok ki ayrı bir kitap yazmak lâzım. Onun için Ağabey’i Rahmetle anıyor, makamı cennet olsun diyoruz.