Kur’an hattıyla Risale-i Nur’un lüzumu

Risale-i Nur’un neşrindeki esaslardan birisi de Kur’an hattını (yani Osmanlıcayı) muhafaza etmektir.

Fakat ihtiyaca binaen Hazret-i Üstad, latin harfleri ile basılmasına müsaade etmiştir. Bu müsaadeyi 1950’li yıllarda gördüğümüz gibi Denizli Hapsinde de hapiste bulunanlarının anlamaları için bazı risalelerin latince olarak neşrine müsade etmiştir. Bu hal bazılarının dediği gibi bidat değildir. Çünkü bizzat Üstad müsade etmiştir.

Bugün bu Osmanlıca eserleri okutmak çok zor. Çünkü bazı uzman kimselerin dediği gibi camileri minareleri yıksalardı bu aziz millet yenisini yapardı. Fakat çok kasıtlı olarak yapılan harf inkılabını bugün değiştirmek mümkün görülmüyor.

Hz. Ali Rh. Mecmuat’ül Ahzap’da onda olan Ercuzesinde istikbalden haber verirken şöyle diyor: 1349 Rumi 1347 Arabi Hurufunu terk edip ecnebi ve acemi hurufuna İslamlar içinde başlanacak. Herkes hem fakir hem zengin, emir ve işci, çoluk ve çocuk gece dersleriyle o latin hurufunu cebren öğrenecekler demektedir.

Rahmetli Hasan Atıf Egemen Ağabeyi ziyarete gittiğimizde “Size dua edeceğim yalnız bir şartım var. Osmanlıcayı öğreneceksiniz” demişti. Ögrendik, şimdi ona dua ediyoruz.

Osmanlıca okuyanları tebrik ediyor ve herkes okuyabilseydi diyorum.

İmam-ı Ali’nin su sözü çok manidardir: “Evvel-i dünyadan kıyamete kadar ulum-u esrarı mühimme bize meşhur derecesinde inkişaf etmistir.”

Sair yayın evlerinin olduğu gibi Yeni Asya’nın da Osmanlıca Külliyatı olmasını gönülden arzu ediyor ve bekliyoruz.