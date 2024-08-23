Nurlu bir program güzel bir organize

Her yıl şefkat kahramanları İzmirli hanımlar tarafından organize edilen “Barla Okuma Programları” bu yıl da çok geniş bir katılımla gerçekleşti.

Hanımların kendi programları devam ederken on kişiyi bulan erkek Nur talebeleri ile gezi imkânları bulduk. Çamdağı, Cennet Bahçesi, Üstadın Medresesi, Eğirdir ve göl manzarası muhteşem olan yörük çadırları (bu arada çadır falan pek kalmamış) ve Süleyman Demirel müzesi ve ziyaretgâh olan kabri, yörük çadırlarından, Üstadın bahsini ettiği Eğirdir gölünde bulunan Nis Adası (şimdi bağlantı yapılarak adalıktan çıkmış) Çamdağı derken aklıma eski günler geldi…

1968 yılında ilk olarak yol olmadığı için ormanların içinden Necmettin Şahiner, Yusuf Öztanzan (Koca Yusuf) ve isimlerini hatırlayamadığım bir grup ile Çam Dağı’na çıkmıştık. Üç buçuk saatte çıktığımız için yanımıza yiyecek içecek bir şey almadığımıza üzüldük. Çünkü orada kalmak ve üç buçuk saat geri dönecek olmak bizi rahatsız etti. Fakat Çamdağına vardığımızda Üstad Hazretlerinin bahsettiği dağcılar oradaydılar. Bizi sevinçle karşıladılar ve üzüntü duyduğumuz yeme içme meselesinde bizleri tandır ekmeği, tereyağı, peynir ve çay gibi yiyeceklerle karşıladılar. Çamdağı’nda saydığımız yiyeceklerle ve buz gibi sularıyla karnımızı doyurduk ve bunu Üstad Hazretlerinin bir ikramı olarak kabul ettik.

Daha sonraları her yıl, bazı yılda iki defa Barla ve Çamdağı hatıralarımız oldu. Bu arada Üstad Hazretlerinin daima uğradığı ve başında dua ettiği Karacaahmet Sultan’ı da unutmamak gerek. Yaklaşık 55 yıldır gittiğimiz Barla hakkında hatıralar bitmez. Yeni Asya gazetesinde ve Yeni Asya yayınları içinde yayınlanmış kitabımda Barla hakkında yazdığım yaklaşık on bir şiirimin isimleri şöyle: “Bir Efsanedir Barla”, “Mübarek Çınar”, “Barla’ da Gece”, “Katran Ağacı”, “Barla Kervanı”, “Barla’da Yağmur”, “Cennet Bahçesi”, “Isparta Kahramanları”, “Çamdağı Destanı”, “Bir Mücahid Efsanesi” ve “Isparta Kahramanlarının İsimleri”.

Bu şiirlerden birer dörtlük yazıyorum.

BİR EFSANEDİR BARLA

Güneşin doğuşu başkadır orada,

batışı başka

Nur erleri orada eriştiler İlâhî aşka

Sanki izleri hâlâ durur

toprak ve taşta

Her daim bir efsanedir Barla.

MÜBAREK ÇINAR

Dalında oturup el açtığında

Âlemi vecde veren münacatında

Hangi zatlar vardı onun yanında

Lillah için söyle mübarek Çınar.

BARLA’DA GECE

Yedi kat semadan inen yıldızlar

Barla denizinde misafir olur

Tüllenen ufuk âfâkı kızıla boyar

Cezbe ile seslenir mübarek Çınar

KATRAN AĞACI

Yükseklere kurulmuş

bir sultan gibi

Kollarını semaya açmış

duahan gibi

Asrın imamını taşımış

küheylan gibi

Gönülden mutludur Katran Ağacı

BARLA KERVANI

Nurdan damlalar indi semadan

Birleşti damlalar koca sel oldu

Bir zamanlar ıssız bir belde iken

Nur kervanına şimdi yol oldu

BARLA’DA YAĞMUR

Barla bahçelerine inen damlalar

Ne gazap ne recm taşlarıdır

Nurlu bir çağ açarak göçen Üstada

Sema ehlinin gözyaşlarıdır

CENNET BAHÇESİ

Ulvî bir mûsikî dinletir suyun sesi

Kuşların nağmelerinde

cennet müjdesi

Nice Kur’ânî hakikat

doğmuş gönüle

Cennetlerden bir köşe Cennet Bahçesi

ÇAMDAĞI DESTANI

Yükseklerde zikreden

sultandı onlar

Daim kalkar semada

duahandı onlar

Üstaddan hatıra olarak

kalandı onlar

Gazan mübarek olsun

diyelim Çam Dağı’na

BİR MÜCAHİD EFSANESİ

Her mevsim güzeldir

Cennet bahçesi

Ona şarkılar söyler Barla Deresi

Bülbül nağmelerine

karışır dalgaların sesi

Ve Barla’da anlatır

bir mücahid efsanesi