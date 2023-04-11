Rahmetli Ağabeyim Mehmet Kutlular’ın aziz hatırasına

Çileler kökleştirir bizde imanı,
Karanlıkta hazine bulmuşçasına.
Yakında dağılır, bu zulmet dumanı
Ser postu, Yusufiyenin tam ortasına.
Ne yapsan kâr etmez kurulmuş tuzak
Bir müddet yaşanır elbette firak
Dışarda çamur deryasından uzak
Ser postu Yusufiyenin tam ortasına.
Olmadın, dünyanın parasında pulunda
Gazan mübarek olsun, Kur’an yolunda
Mücahid Üstadının nur koğuşunda
Ser postu Yusufiyenin tam ortasına.
Gelin haykıralım, rağmına ye’sin
Biz Nur fedaisiyiz böyle bilinsin
Sen zindanda değil, gönlümüzdesin.
Ser postu, Yusufiyenin tam ortasına.
Susmaz nağmesi, bülbülün kafese konsa.
Zindanlarda Nurun sarayı varsa,
Cenab-ı Hakkın’da Rahmeti yârsa,
Ser postu, Yusufiyenin tam ortasına.
Bu dikenli yoldan geçti, niceler.
Âlimler, müctehidler, nice Peygamber
O kervana katılmakmış kaderin, meğer
Ser postu, Yusufiyenin tam ortasına.
Arife zindan değil, gül bahçesi gibi
Ruhları saran hicret sevdası gibi,
Madem, kader sana bu hizmeti verdi
Ser postu, Yusufiyenin tam ortasına.
Karanlık bir mabet değildir, zindan
Bu kervanda çoklar geçti, oradan
Mademki gedikler açtık, şu surdan
Ser postu, Yusufiyenin tam ortasına.
Ey zalimlere karşı Hakkı haykıran
Üzülme hiç, yerde kalmaz bu davan
İstemeyiz, Nurdan başka bir ünvan
Ser postu, Yusufiyenin tam ortasına.
Gün gelir ki yollar yolcular döner,
Geçer fırtınalar rüzgârlar diner,
Doğar fecr-i sadık kandiller söner,
Ser postu medresenin tam ortasına.