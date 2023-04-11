Rahmetli Ağabeyim Mehmet Kutlular’ın aziz hatırasına

ŞİİR - HASAN ŞEN

Çileler kökleştirir bizde imanı, Karanlıkta hazine bulmuşçasına. Yakında dağılır, bu zulmet dumanı Ser postu, Yusufiyenin tam ortasına. Ne yapsan kâr etmez kurulmuş tuzak Bir müddet yaşanır elbette firak Dışarda çamur deryasından uzak Ser postu Yusufiyenin tam ortasına. Olmadın, dünyanın parasında pulunda Gazan mübarek olsun, Kur’an yolunda Mücahid Üstadının nur koğuşunda Ser postu Yusufiyenin tam ortasına. Gelin haykıralım, rağmına ye’sin Biz Nur fedaisiyiz böyle bilinsin Sen zindanda değil, gönlümüzdesin. Ser postu, Yusufiyenin tam ortasına. Susmaz nağmesi, bülbülün kafese konsa. Zindanlarda Nurun sarayı varsa, Cenab-ı Hakkın’da Rahmeti yârsa, Ser postu, Yusufiyenin tam ortasına. Bu dikenli yoldan geçti, niceler. Âlimler, müctehidler, nice Peygamber O kervana katılmakmış kaderin, meğer Ser postu, Yusufiyenin tam ortasına. Arife zindan değil, gül bahçesi gibi Ruhları saran hicret sevdası gibi, Madem, kader sana bu hizmeti verdi Ser postu, Yusufiyenin tam ortasına. Karanlık bir mabet değildir, zindan Bu kervanda çoklar geçti, oradan Mademki gedikler açtık, şu surdan Ser postu, Yusufiyenin tam ortasına. Ey zalimlere karşı Hakkı haykıran Üzülme hiç, yerde kalmaz bu davan İstemeyiz, Nurdan başka bir ünvan Ser postu, Yusufiyenin tam ortasına. Gün gelir ki yollar yolcular döner, Geçer fırtınalar rüzgârlar diner, Doğar fecr-i sadık kandiller söner, Ser postu medresenin tam ortasına.

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