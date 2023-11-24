Tevazu ve mahviyet kahramanı Bayram Yüksel

Yirmi altı sene önce vefat eden Bayram Yüksel Ağabey ile Ankara’dan Isparta’ya gelince bizim, yani Ege Bölgesinin içerisinde olan Isparta ile ve sair şehirlerle yaptığımız bölge toplantılarında hep beraber olurduk.

Bayram Ağabey olmadan bölge toplantısının tadı olmazdı. İlk tanışmamız, 1967 senesinde Ankara’da “27 Numara”lı dershaneyi ararken, oradan çıkan Bayram Ağabey “Kardeşim nereyi arıyorsunuz?” diye sorunca, “27 Numarayı arıyorum” dedim ve bizi dershaneye götürdü. O gece de misafir etti. Hatta odasını ve yatağını bana verdi.

Üstad Hazretleri ile yaşadığı hatıraları kendisinden dinlerdik. Bu hususta dinlediğimiz çok hatıralar var. Ölümüne tüm cemaatimiz gibi bizler de çok üzüldük. Fakat Takdir-i İlahi, Üstadının yanına gitti. Bir şiirimde Barla’yı anlatırken bunu şöyle ifade etmiştim: “Kabri pür nur olan Üstadım orada,/ O nur kabri bekleyen türbedar orada.”

Bayram Ağabey ile son görüşmemiz “Isparta Bediüzzaman’ı Anma Toplantısı” yapılırken, salonun ön sırasında kendisini ziyaret ettiğimiz zamandı. Bizi görünce çok memnun oldu. Ve “Hasan Kardeşim hoşgeldin, sen uzak yerden geldin, gel sarılalım” diyerek kollarını açtı. Ben o güzel hali çok az yerde yaşadım. Bunlardan birisi Hulusi Ağabey’e sarıldığım andı ve bunun gibi, yirmi yedi ağabey ile görüştüm. Birçoğu ile musafaha (sarılma) oldu. Bayram ağabey ile de aynı şekilde sarıldık. O hissiyatı her zaman yaşarım. Çünkü unutulmayan bazı hadiseler vardır. İşe o da bunlardan birisiydi.

Bayram Ağabey’in, Ali Uçar kardeşin, Mehmet Çiçek’in ve on yıl arayla aynı tarihlerde vefat eden Hilmi Doğan Ağabey’in ruhlarına “Tahmidiye” okuyarak, o Nur Kahramanlarına dualar ediyoruz.