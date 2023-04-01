Üstad'ın bizi yetim bıraktın

ŞİİR

Gelince, Nurunla asırları aydınlattın Heyhat ki gidince bizi yetim bıraktın Hicranımla titrerim senin ayrılık çağında Gözyaşın olsa idi mezarının toprağında İçimdeki hasret gözündeki yaşa karıştı Semaya kalkan ellerim, hazin bir yalvarıştı Anlatamam Üstad’ım senden ayrılıkları Boğazıma takılan, hicran hıçkırıkları Madem ki acıların örtüsüdür ağlamak Benim hakkımdır duygularımla çağlamak Gönlüm şanlı bir destanı hatırasını anar Barla’da benimle ağlamada mübarek çınar Göçmen kuşlar gittikleri yerden dönecekler Ne acı ki giden sevgililer dönmeyecekler Üstadım huzurla yat bilinmeyen kabrinde Eserin elimde ve resmin var hayalimde Seni görürüz çınarda, seni dinleriz su sesinde Buluşalım Üstadım cennetteki Cennet bahçesinde Hasan ŞEN (İZMİR)



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