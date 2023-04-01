Üstad'ın bizi yetim bıraktın

Gelince, Nurunla asırları aydınlattın
Heyhat ki gidince bizi yetim bıraktın
Hicranımla titrerim senin ayrılık çağında
Gözyaşın olsa idi mezarının toprağında
İçimdeki hasret gözündeki yaşa karıştı
Semaya kalkan ellerim, hazin bir yalvarıştı
Anlatamam Üstad’ım senden ayrılıkları
Boğazıma takılan, hicran hıçkırıkları
Madem ki acıların örtüsüdür ağlamak
Benim hakkımdır duygularımla çağlamak
Gönlüm şanlı bir destanı hatırasını anar
Barla’da benimle ağlamada mübarek çınar
Göçmen kuşlar gittikleri yerden dönecekler
Ne acı ki giden sevgililer dönmeyecekler
Üstadım huzurla yat bilinmeyen kabrinde
Eserin elimde ve resmin var hayalimde
Seni görürüz çınarda, seni dinleriz su sesinde
Buluşalım Üstadım cennetteki Cennet bahçesinde
Hasan ŞEN (İZMİR)